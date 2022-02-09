Kızılcabölükspor'dan sola takviye

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DENİZLİ, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, 2'nci Lig temsilcisi Afjet Afyonspor´dan Mehmet Can Kocabaş'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Sol bek ve sol kanatta görev alan 20 yaşındaki futbolcu ilk yarıda 11 maçta forma giyip 2 asist yaptı. Manisaspor ve Bergama Belediyespor'da da oynayan Mehmet Can, sarı-kırmızılı formayla elinden geleni yapacağını söyledi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2022-02-09 11:46:15



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