Pamukkale Belediyesi’nden ‘Önce Sen Farkındalık Hareketi’ne destek

Pamukkale Belediyesi, İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği tarafından yürütülen ‘Önce Sen Farkındalık Hareketi’ne destek veriyor. Bu kapsamda özellikle uzak mahallelerde yaşayan kadınları Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) getirerek kanser taraması yapılmasını sağladı.



Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan kadınlara yönelik yürütülen önemli bir projeye destek sağladı. İhtiyaç Haritası, Kanser Savaşçıları Derneği tarafından NN Hayat Emeklilik destekleriyle yürütülen ‘Önce Sen Farkındalık Hareketi’ kapsamında Pamukkaleli kadınlara kanser ve erken tanı konularında destek sağlandı. İlçe genelinde belirlenen 250 kadın ilk olarak düzenlenen eğitimle meme ve rahim kanserleri konusunda farkındalık oluşturuldu. Bu kadınların tamamı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) getirilen meme ve rahim kanseri taramasından geçirildi. Pamukkale ilçe merkezimize uzak mahallelerde oturan kadınlara yönelik yürütülen proje kapsamında yapılan taramalarda Kanser teşhisi konulan kadınlarımıza tedavi süreçlerinde psikolojik destek sağlanıyor.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sağlığın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Kanser çağımızda en çok sıkıntı yaşatan hastalıklardan biri. İlçemizde yaşayan ve belli aralıklarla kanser taramasından geçirilmesi gereken kadınlarımıza yönelik yapılan projeye Pamukkale Belediyesi olarak destek sağlıyoruz. İhtiyaç Haritası, Kanser Savaşçıları Derneği ve NN Hayat Emeklilik ile ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında bu hizmete ulaşma sıkıntısı yaşayan kadınlarımızın kanser taramaları yapılıyor. ‘Önce Sen Farkındalık Hareketi’ adıyla gerçekleştirilen farkındalık programı ile kanser taramasının ilçemiz genelinde yapılması çok önemli. Sağlığın her şeyden daha da önemli olduğu günümüzde bu ve benzeri projelerin her zaman destekçisi oluyoruz. Bu vesile ile tüm Pamukkaleli hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum” dedi.

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