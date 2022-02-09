PAÜ Hastanesine özgün araştırmada birincilik ödülü

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PAÜ Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında Dr. Emrah Yücel’in Prof.Dr.Fazıl Necdet Ardıç danışmanlığında hazırladığı tez, yayınlanmış araştırma dalında ulusal kongrede birinciliğe layık görüldü.



Tez hocalığını yapan PAÜ Hastanesi KBB AD. Başkanı Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, ödül hakkında şu açıklamada bulundu; “Ulusal kongrenin son gününde tez hocalığını yaptığım sevgili Dr. Emrah Yücel teziyle Turkish Archieves of Otolaryngology dergisinde 2021 yılında yayınlanan makaleler arasında özgün araştırma birincilik ödülünü aldı. Kendisini tebrik ediyorum. O kongrede olmayınca ödülü onun adına aldım. Bu ödülü daha önce de tez asistanım Dr. Bülent Kamil Aykal almıştı. Bu ödüller Pamukkale Üniversitesi Hastanesi KBB’de yapılan çalışmaların kalitesini göstermektedir. Darısı diğer öğrencilerimin başına”



PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise, hastanedeki her birimin değerli çalışmaları, makaleleri ve araştırmalarıyla katıldığı kongrelerden çeşitli ödüller kazanarak dönmelerinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

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