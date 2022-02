PAÜ öğrencileri ve mezunları kariyerlerini EGEKAF 22’de şekillendirecek

Pamukkale Ünüversitesi (PAÜ) paydaş üniversiteler arasında yer aldığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenecek olan EGEKAF 22, 2122 Mart 2022 tarihlerinde, İzmir Fuar Alanında “Yetenek Her Yerde” teması ile kapılarını gençlere açacak. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın da katıldığı EGEKAF Tanıtım Toplantısı, Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları; üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile 2019 yılından bu yana “Yetenek Her Yerde” teması ile düzenleniyor. Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF) olarak bu yıl 2122 Mart 2022 tarihlerinde Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, İzmir Fuar Alanında gerçekleştirilecek olan fuar, aralarında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’nün de bulunduğu toplam 20 üniversitenin öğrenci ve mezunlarına yönelik olacak. Fuara katılan öğrenciler, firmaların insan kaynakları yetkilileri ile görüşüp, iş ve staj olanakları ile kariyer imkanları konularında ilk ağızdan bilgi alabilecek. Ayrıca çeşitli paneller ve mülakat simülasyonları gibi etkinlikler ile de kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlama imkânı bulabilecekler.

EGEKAF 22’nin tanıtım toplantısı, Ege Üniversitesi’nde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, paydaş üniversitelerin rektörleri ile meslek odalarından yetkililerin katılımı ile gerçekleştirildi. 500 civarında firma ve 100 binin üzerinde öğrencinin katılmasının hedeflendiği EGEKAF 22’nin tanıtım toplantısının ardından heyet, fuar alanında incelemelerde bulundu. Hazırlıklarda gelinen son noktayı yerinde gözlemledi.



EGEKAF 22’de; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kavram Meslek Yüksekokulu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi; kamu kurumları ve özel sektörden firmalar stantları ile yer alacak.



“Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği konusunda, bizleri heyecanlandıran bir fuar”

Toplantıya katılan ve EGEKAF 22 konusunda görüşlerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, öğrenci ve mezunların aldıkları eğitim, yetenek ve idealleri doğrultusunda, farklı alanlarda çalışan özel sektörden firmalar ile bir araya gelmesinin, nitelikli istihdama olumlu katkıları olacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen, mekân ve zamandan bağımsız olarak, öğrencilerin ve işverenlerin bir araya gelmesine olanak sağlayan “Yetenek Kapısı”nın bölgesel kariyer fuarında PAÜ olarak yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutluhan şunları söyledi: “Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2022’de; bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ile özel sektörden firmalar ülkemizin nitelikli iş gücüne ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlamak amacıyla yer alacak. Öğrenci ve mezunlarımız iki gün boyunca firmaların insan kaynakları yetkilileri ile görüşüp aldıkları eğitim ve hedefleri doğrultusunda geleceklerini şekillendirecek iş alanlarında kariyer imkânlarını ilk ağızdan öğrenecek. Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği konusunda bizleri heyecanlandıran ve umut aşılayan bu fuar inanıyorum ki nitelikli eğitimle ve bilimle şekillendirilmiş gençlerimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır!” sözünden hareketle ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacaktır. Pamukkale Üniversitesi olarak bizlerin; geleceğin teknolojileri, ArGe, inovasyon, temel bilimler, tarım, tarih, sanat, sosyal bilimler, spor ve diğer farklı alanlarda, gençlerimizin en güncel bilgi ve daha fazla deneyim ile mezun olarak ülkemizin nitelikli iş gücüne önemli katkılarının olmasını önemsediğimizi ifade ederken, ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için oldukça faydalı olacak bu fuarda yer alan kurum ve kuruluşlara üniversitem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki; Pamukkale Üniversitesi olarak biz, 3’üncü ve 4’üncü sınıflar ile meslek yüksekokullarının 2’inci sınıf öğrencilerinin bu fuara katılımlarının daha etkin olabilmesi için 2122 Mart’ta izinli sayacağız. Katılım sağlayan öğrencilerimiz, bizden katılım sertifikası almaları halinde de kendi transkriptlerine bu işlem girilecektir. Teşekkür ediyor, düzenlenecek fuarın tüm katılımcılar için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.