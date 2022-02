Abdullah Avcı: “Trabzonspor’un olduğu her yerde kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor”

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Denizlispor, Trabzonspor’a 21 mağlup oldu. Bordomavili takım çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Denizlispor takımı bundan önceki turda İstanbul’da Galatasaray’ı elemiş bir takım. Trabzonspor’un olduğu her yerde kazanma, kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor” dedi.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Denizlispor, sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Müsabakayı 21 kazanan bordomavili ekip kupada çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Kupada sürprizlere çok açık olduğu seneler de biliyoruz ki, sadece ülkemizde değil dünyada da böyle. Denizlispor takımı bundan evvelki turda İstanbul’da Galatasaray’ı elemiş bir takım. Özellikle Mesut Hoca'nın bu liglerin yani süper liginde deneyimli hocalarından ve bu yörenin insanı. Geldiğinde de bir çıkış, oyun planında bir değişiklik vardı. Biz de az süre almış, antrenman eksiği olan oyuncularımızın hem bireysel hem de oyun performansı görmek istedik. Zaman zaman oyunda dalgalı performanslar, zaman zaman da iyi performanslar oldu. Trabzonspor’un olduğu her yerde kazanma, kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor. Bu kupayı defalarca almış, kupa finalleri oynamış, bu sene itibarıyla her 2 yarışta da yarışın içerisinde olarak bunu sonuna kadar götürmek istiyoruz. Bugün kazandık, genelinden bütününe değerlendirmesini muhakkak ben yapacağım. Takım, oyuncu ve oyun üzerinden ama kazanmak son derece önemli. Bu alışkanlığa devam etmek önemli. Bunun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizlispor’a başarırlar diliyorum” diye konuştu.

