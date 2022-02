Denizli’de eğitim faaliyetleri değerlendirildi Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici: “Hedefimiz 2022 yılı sonunda kütüphanelerimizde 1 milyon 250 bin adet kitaba ulaştırmak” “Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 100 arttı”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda 20212022 eğitimöğretim yılının birinci dönemi değerlendirildi, ikinci dönem çalışmalarıda planlandı. Denizli’de 188 bin 5 öğrenci ile 15 bin 297 öğretmen ikinci döneminde ders başı yaptı.



Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, 19 ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürleri hazır bulundu. 20212022 eğitimöğretim yılının birinci döneminin değerlendirildiği ve ikinci dönem çalışmalarının planlandığı toplantıda Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “20212022 eğitimöğretim yılı ikinci dönemi 7 Şubat 2022 itibari ile başladı. İlimizde 793 resmi ve özel eğitim kurumundaki 10 bin 226 derslikte eğitim öğretim gören 188 bin 5 öğrenci ile 15 bin 297 öğretmen 20212022 EğitimÖğretim Yılı’nın ikinci döneminde ders başı yaptı. Bakanlığımız ve bilim kurulunun tedbir ve tavsiyeleri ile birinci dönemde yüz yüze eğitimi kesintisiz bir şekilde devam ettirdik. İkinci dönemde de aynı şekilde yüz yüze eğitimi devam ettirerek, hijyen ve temizlik tedbirlerine en üst seviyede önem göstererek okullarımızın en güvenli alanlar olmasını devam ettireceğiz. Meslek liselerimiz salgın sürecinde üretim çarkını durdurmayarak okullarımızın ve halkımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda üretim yaptılar. Yeni dönemde de meslek liselerimiz üretime devam ediyorlar” dedi.



“Hedefimiz 2022 yılı sonunda kütüphanelerimizde 1 milyon 250 bin adet kitaba ulaştırmak”

Denizli’de okullarda kütüphanede bulunan kitap sayısının artacağını söyleyen Müdür Ekici, “Bakanlığımızın ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında ilimizde 131 okulumuz kütüphaneye kavuştu. Bundan sonraki sürecimiz kütüphanelerimizi kitaplarla zenginleştirmektir. Şuna inanıyorum ki kütüphanelerde bulunan her bir kitap öğrencilerimizin ufkunu açarak geleceğine ışık olacaktır. Denizli olarak 2022 yılı sonunda il geneli okullarımızdaki kütüphanelerimizde bulunan kitap adetini 1 milyon 250 bin kitaba ulaştırmak hedefimiz. Kütüphanelerimizi oluştururken aynı zamanda geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yaptığımız kütüphanelerimizde çevre bilincinden yola çıktık ve kaynakların sınırsız olmadığına değindik. Her ilçemizde en az bir tane olacak şekilde ilimize 21 adet Sıfır Atık Temalı Kütüphane kazandırdık” diye konuştu.



“Tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yardımcı kaynak paketi açıldı”

Yardımcı kaynak destek paketinin Şubat ayı itibariyle açıldığını belirten Müdür Ekici, “Milli Eğitim Bakanlığımız, Ekim ayı itibarıyla hazırladığı yardımcı kaynakları her ay öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunuyor. Yardımcı kaynak paketlerinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi sınava yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik olarak hazırlanan Şubat ayı yardımcı kaynak paketi internet adresinden erişime açıldı. Şubat ayı beşinci yardımcı kaynak destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için 8 bin 500 soru yer alıyor. Bu kaynaklar ile öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Devletimizce yapılan yasal düzenleme ile sağlanan avantajlar, mesleki eğitim merkezlerine ilgiyi artırdı. Düzenleme sonrası mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde yüz arttı. 2021 yılı Aralık ayı sonunda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezleri öğrenciler için çok daha cazip hale geldi. Yasada yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci okurken aylık yaklaşık bin 275 TL ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanlar ise yaklaşık 2 bin 125 TL gelir elde edebiliyor. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca, tüm öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. Bir gün okulda, dört gün işbaşında eğitimin verildiği merkezlerde edinilen deneyim, istihdam oranlarına da yansıyor. Mezunların yüzde 88'i istihdama katılmış durumda. Tüm bunlara ek olarak mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak için yaş sınırlaması olmaması da büyük avantaj oluşturuyor. 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattı. Bu, ülkemizde istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Bakanlığımızca mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu imkanları tanıtmak ve tüm gençlerimizin, ailelerin yeniliklerden haberdar olması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı” dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin konuşmasının ardından müdür yardımcıları ve şube müdürleri, yapılan çalışmalarda ve mevzuat uygulamalarında farklılık oluşmaması açısından bilgilendirmelerde bulundu.

