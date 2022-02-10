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Denizli’yi çok önemli kılan tarihi gerçeği Prof. Dr. İlber Ortaylı açıkladı Prof. Dr. İlber Ortaylı binlerce Denizlili ile buluştu Denizli’de kültür buluşmalarında 3 büyük salon doldu taştı

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmaları programı ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile başladı. Binlerce Denizlili programa akın ederken, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin 500, bin ve 2 bin kişilik salonları doldu. Prof. Dr. Ortaylı programda Denizli'yi çok önemli kılan tarihi bir gerçeği de paylaştı.

Denizli’yi çok önemli kılan tarihi gerçeği Prof. Dr. İlber Ortaylı açıkladı Prof. Dr. İlber Ortaylı binlerce Denizlili ile buluştu Denizli’de kültür buluşmalarında 3 büyük salon doldu taştı

Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmaları programı ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile başladı. Binlerce Denizlili programa akın ederken, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin 500, bin ve 2 bin kişilik salonları doldu. Prof. Dr. Ortaylı programda Denizli’yi çok önemli kılan tarihi bir gerçeği de paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmaları programı kapsamında ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Denizlili sevenleri ile buluştu. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Yakın Tarihimizin Gerçekleri adlı sunumu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Program için hazırlanan 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu’nun dolmasının ardından, diğer misafirler için 1000 kişilik Mehmet Gazi Salonu ile 500 kişilik Fatma Yıldız Salonu’na video konferans sistemi kuruldu. Üç salonun dolduğu program vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, açılış konuşmasında programın gerçekleştirileceği Özay Gönlüm Salonu’nun dolması ile birlikte Mehmet Gazi ve Fatma Yıldız Salonlarını da misafirlere açtıklarını belirterek, bu yoğun ilgiden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

“Her yaş grubuna özel kültür, sanat ve eğitim kurslarımız var”
Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları adı altında önemli bir etkinliğe başladıklarını söyleyen Başkan Osman Zolan, “Belediye demek sadece yol, altyapı, üstyapı, park, spor alanları yapan bir kuruluş değil. İnsanlarımızın fiziksel ihtiyacını bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bunlar olmazsa olmazımız ama şehirleşme ve şehirli olmak demek, aynı zamanda kültürümüzü yaşatmak, bilmek ve geleceğimizi kültürle inşa etmektir” diye konuştu. Her yaş grubuna hitap eden kültür ve sanat kurslarını başarı ile sürdürdüklerini ifade eden Başkan Zolan, “Başta konservatuarımız, gençlik merkezimiz olmak üzere her yaş grubuna özel kültür, sanat ve eğitim kurslarımız var. Birçok etkinliklerimiz var. Kurslarımıza çocuklarımızı, gençlerimizi arzu eden her yaş grubundan vatandaşımızı bekliyoruz” dedi.

Kültür buluşmaları devam edecek
Sevilen tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı misafir ettikleri için büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Başkan Zolan, “Bugün önemli bir misafirimiz var. Kültür buluşmalarımızın ilkini gerçekleştiriyoruz. İnşallah 15 günde bir bu salonda farklı konuğumuz olacak. İlk olarak çok değerli üstadımız, hocaların hocası Prof. Dr. İlber Ortaylı Bey’i misafir ediyoruz. Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi.

Denizli’yi çok önemli kılan tarihi gerçek
Ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ise yakın tarihin önemli anekdot ve olaylarına ışık tutan bilgi ve tarihi gerçekleri paylaştı. Denizli’nin tarihi ile tespit ettiği bir bilgiyi de paylaşan Prof. Dr. Ortaylı Denizli’de belediye teşkilatının 1876’da kurulmasının öneminden bahsetti. 1 Mart 1877’de Osmanlı Meclisi’nden çıkan Vilayet Kanunu’ndan önce Denizli’de belediye teşkilatının kurulmasının istisnai bir durum olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, “İstanbul, İzmir, Selanik, Beyrut, imparatorlukta çok daha evvel belediye teşkilatı kuran istisnai şehirlerden. Denizli’ye de baktığımızda aynı şekilde kanun çıkmadan evvel belediye teşkilatı kurulan istisnai zengin bir belediye. Demek ki bir geleneği var, Denizli çok önemli bir şehir” diye konuştu. Misafirlerin soluksuz bir şekilde izlediği Prof. Dr. İlber Ortaylı, programın sonunda uzunca bir süre ayakta alkışlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, günün anısına Prof. Dr. Ortaylı’ya Şemsi Bülbül hediye etti.

Prof. Dr. Ortaylı kongre merkezini gezdi
Programın ardından Başkan Zolan, eşi Berrin Zolan ile birlikte Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni gezdirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin Milli Mücadeleyi başlattığı sırada taşıdığı sancağın örneğini hediye ettiği fotoğrafı inceleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, burada da günün anısına Başkan Osman Zolan ile fotoğraf çektirdi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Atatürk’ün fotoğrafları ve usta oyuncu Nejat Uygur’un hediye ettiği Atatürk tablosunu da inceleyen Prof. Dr. Ortaylı, kendisine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkan Osman Zolan’a teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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