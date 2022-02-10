Prof. Dr. İlber Ortaylı Denizlililerle buluştu



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kültür Buluşmaları, ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile başladı. Ortaylı, üç ayrı salonun birinde kendisi, diğer iki salonda ise video konferans sistemiyle yaklaşık 3 bin 500 kişiye seslendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Buluşmaları programına ünlü tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Yakın Tarihimizin Gerçekleri' adlı sunum yaptı. Program için hazırlanan 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu'nun dolmasının ardından, diğer misafirler için 1000 kişilik Mehmet Gazi Salonu ile 500 kişilik Fatma Yıldız Salonu'na video konferans sistemi kuruldu. Üç salonun dolduğu program vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin açılışında konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 'Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları' adı altında önemli bir etkinliğe başladıklarını belirtip, "Belediye demek sadece yol, alt ve üst yapı, park, spor alanları yapan bir kuruluş değil. İnsanlarımızın fiziksel ihtiyacını bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bunlar olmazsa olmazımız ama şehirleşme ve şehirli olmak demek, aynı zamanda kültürümüzü yaşatmak, bilmek ve geleceğimizi kültürle inşa etmektir" diye konuştu.

Ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ise yakın tarihin önemli anekdot ve olaylarına ışık tutan bilgi ve tarihi gerçekleri paylaştı. Denizli'nin tarihi ile tespit ettiği bir bilgiyi de paylaşan Prof. Dr. Ortaylı, Denizli'de belediye teşkilatının 1876'da kurulmasının öneminden bahsetti. 1 Mart 1877'de Osmanlı Meclisi'nden çıkan Vilayet Kanunu'ndan önce Denizli'de belediye teşkilatının kurulmasının istisnai bir durum olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, "İstanbul, İzmir, Selanik, Beyrut, imparatorlukta çok daha evvel belediye teşkilatı kuran istisnai şehirlerden. Denizli'ye de baktığımızda aynı şekilde kanun çıkmadan evvel belediye teşkilatı kurulan istisnai zengin bir belediye. Demek ki bir geleneği var, Denizli çok önemli bir şehir" diye konuştu.

'KAZILARI DEVAM EDEN İKİ ANTİK KENT BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Denizli'de bulunan ve kazıları devam eden iki antik kentin büyük önem taşıdığına değinen Ortaylı, "Bunlardan biri Laodikya diğeri de Hierapolis'tir. Hierapolis, Hıristiyanlık açısından önemli bir merkezdir fakat bu topraklar, Anadolu'nun Türkleşmesi açısından çok önemlidir. Yeri hala münakaşa edilen Dorileon Muharebesi yani Malazgirt ile Türkleşmedi Anadolu. Malazgirt savaşı yapıldı ama Sultan Alparslan'ın hedefi burası değildi. O oradan aşağıya Suriye, Filistin taraflarına inecekti. Oradan da Mısır'a geçecekti. O dönemki imparatorluk anlayışı oydu" dedi.

DENİZLİ'DE TEKSTİL SANAYİ İFLAS ETMEMİŞ

Ortaylı, Türkiye'de 18 ve 19'uncu asırda tekstilin iflas ettiği konusunda yapılan ifadelerin yanlış olduğunu belirterek, "O yıllarda Türkiye'de tekstilin iflas ettiği yerler vardır, iflas etmediği yerler vardır. Mesela Ankara'da artık dokuma yapılmamış ve sadece hammadde satışı yapılmış. Buralar öyle değil, burada sanayi yani küçük ve orta büyüklükteki işletmeler devam etmiş. Bunlar önemli şeyler. Bir memleket niye böyle, bunları bilmek zorundayız. Burası kendine göre enteresan yerler. Aydın, Denizli yani eski Aydın vilayetinin parçalarının niçin zengin olduğu size bazı şeyler ifade eder. Buralarda bir takım yerli sanayi dalları iflas etmemiş. Aksine sanayiye hitap eden tarım gelişmiş. Denizli dediğiniz zaman bunu düşüneceksiniz" diye konuştu.

Başkan Zolan, günün anısına Prof. Dr. Ortaylı'ya Şems-i Bülbül hediye etti. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-02-10 20:11:37



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