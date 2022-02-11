PAÜ’nün iktisatçıları iş dünyasına katkı için kolları sıvadı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğretim üyeleri; iş dünyası ve kamu kuruluşları ile iş birliği olanakları, yapılabilecek faaliyetler ve sağlayabileceği destekler konusunda yaptıkları çalışmaları Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a anlattı.





PAÜ İİBF Öğretim Üyeleri; Dekan Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt’un öndeliğinde iş dünyası ve kamu kesimi kuruluşları ile iş birliği olanakları, yapılabilecek faaliyetler ve sağlayabileceği destekler konusunda gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalar konusunda bir sunum düzenledi.



Toplantıda Dr. Arş. Gör. Mehtap Sarıkaya, “İklim Değişikliği Işığında İşletmelerde Yönetimsel Sürdürülebilirlik”, Prof. Dr. Hakan Aygören ve Doç. Dr. Umut Uyar “Finansal Sürdürülebilirlik ve Muhasebe Finansman Departmanlarının Yapısal Sorunları”, Prof. Dr. Oğuz Karadeniz “İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile Teşvikler Konusunda İş Dünyasının İhtiyaç Duyduğu Uzman Destekleri ve Yapılabilecek Katkılar”, Dr. Öğr. Üyesi M. Ulaş Koyuncuoğlu “Verimlilik ve Etkinlik Artışı için Similasyon ve Optimizasyon Yöntemleri”, Prof. Dr. Ayşe İrmiş ve Dr. Öğr. Gör. Hicran Utkun Dinçer Aydın “Nöro Girişim ve Nöro Pazarlamanın İşletmelerde Kullanımı” konularında sunumlar yaptılar.

Sunumların sonunda yapılan çalışmalar hakkında memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bu çalışmaların iş dünyasına güzel katkılar sağlayabileceğini ve bu gayretlerin arttırılmasını tavsiye etti.



Toplantının sonunda “Kendi Hesabına Çalışanların Sosyal Güvenliği: Kapsam, Finansman ve Edimler Açısından Sorunlar ve Bir Model Önerisi” başlıklı doktora tezi ile Türk Sosyal Bilimler Derneği Doktora Tezi Kategorisinde Mansiyon Ödülü alan Dr. Arş. Gör. Sezgi Akbaş’a, “Refah Rejimlerinin Kadının İşgücü Arzı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği” başlıklı doktora tezi ile Prof. Dr. Cahit Talas’a, Sosyal Politika 2020 Ödülü alan Dr. Arş. Gör. Nursel Durmaz Bodur’a ve “Denizli Tekstil Sektöründe Emek Süreci: Nitel Bir Analiz” başlıklı yüksek lisans tezi ile Türk Sosyal Bilimler Derneği Yüksek Lisans Tezi Kategorisinde Mansiyon Ödülü alan doktora öğrencisi Erdal Kaya’ya Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başarı belgelerini ve ödüllerini takdim etti.



PAÜ İİBF Dekanlığında gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, İİBF Dekanı Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt ve öğretim üyeleri katıldı.

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