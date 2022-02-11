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Gündemden düşmeyen baklava diyet listelerinde yer almıyor Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz: “Baklava, metabolik rahatsızlığı olmayanlarda dönem dönem diyetisyen kontrolünde tüketilebilir”

İHA

Gündemden düşmeyen baklava diyet listelerinde yer almıyor Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz: “Baklava, metabolik rahatsızlığı olmayanlarda dönem dönem diyetisyen kontrolünde tüketilebilir”

– Türklere özgü bir tatlı olan ve son zamanlarda Yunanistan’ın sahiplenmeye çalıştığı, televizyon programlarında da gündem düşmeyen baklavanın diyet için uygun olmadığını belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, “Baklava, metabolik rahatsızlığı olmayanlarda dönem dönem diyetisyen kontrolünde tüketilebilir” dedi.

Dünyaca ünlü Türk mutfağının önde gelen tatlılarından olan ve son zamanlarda Yunanistan tarafından sahiplenilmeye çalışılan baklava, birkaç gün önce bir televizyon programında yapılan yorumla da gündem oldu.

Gündemden düşmeyen baklava hakkında açıklamalarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, “Baklava içeriğinde temelde un, tereyağı, şeker, yumurta ve süt içerir. Un ve şeker besinler arasında kan şekerinin yükselmesine neden olan en önemli iki üründür. Yüksek tereyağı kullanımını da düşündüğümüzde yağlı ve ağdalı bir hamur tatlısı diyebiliriz. Dolayısıyla şeker ve kalpdamar gibi metabolik hastalıklara sahipseniz kaçınmanız gereken bir tatlıdır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi, bu tatlılarda şeker yerine de kuru ve taze meyvenin kullanılması daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Tabi ki bunun yanında porsiyon kontrolü yani ne kadar tükettiğinizde oldukça önemlidir. Porsiyon kontrolünün kilo korumada önemli bir yeri vardır. 1 dilim baklavanın kalorisi içeriği ile değişebilir fakat ortalama 40 gram baklava 170 kalori civarıdır. Özellikle baklava gibi porsiyonu küçük fakat yüksek kalorili besinler kişinin kilo almasına neden olur. Bunun yanında hareketsiz bir yaşamınız var ise vücut yediğini harcayamayacağı için kilo almak kaçınılmazdır. Baklava gibi yüksek şeker içerikli tatlılar, sürekli tüketildiğinde vücut bu şekeri düzenli olarak istemeye, aramaya başlar ve beyin yoluyla bizlere hatırlatır. Özellikle tatlı ihtiyacınızı baklava tarzı ağdalı tatlılardan giderdiğinizde, gün içinde şeker problemi yaşamaya müsait olursunuz. Özet olarak tatlı ihtiyacınızı karşılarken aynı zamanda tatlıya kendinizi aç hale getirirsiniz” dedi.

“Baklava, diyet listelerine giremiyor”
Sıkça konuşulan ‘Diyet baklava olabilir mi’ sorusuna da açıklık getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, “Şeker yerine tatlandırıcı, unun tam buğday kullanımı ile belki kalorileri az da olsa aşağı çekilebilir. Fakat ne kadar sağlıklı olacağı maalesef tartışılır. Bizler basit şeker içerikli baklava gibi tatlıları beslenme listelerinde bulundurmayız. Fakat danışanlarım ile geçirdiğim süre bana şunu göstermiştir. ‘Bir besini asla tüketmeyeceksiniz’ denildiğinde, sevmediğiniz bir besin olsa dahi kişiyi ilgi duyulacak hale getirmiş oluyorsunuz. Bu nedenle temelde sağlıklı ve kişiye uygun doğru bir beslenme modeli benimsemiş kişilerin, herhangi bir metabolik hastalığa sahip değil ise seyrek şekilde dönem dönem diyetisyen kontrolünde baklavanın tatlılar listeye konulabilir düşüncesindeyim. Hele ki düzenli olarak fiziksel aktiviteye sahip iseniz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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