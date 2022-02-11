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Sarıgül: Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçiliktir

DHA

Sarıgül: Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçiliktir


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini ve günü kurtaran politikalarla artık bu ülkenin yönetilemeyeceğini belirterek, "Yeni çözümler üretmemiz, değişmemiz ve değiştirmemiz lazım. Bunları yapabilecek olan tek parti TDP'dir. Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilik yapmaktır" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen Ege Bölge Toplantısı'na katıldı. Parti genel başkan yardımcıları, Ege Bölgesi il başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin dört bir köşesindeki demokrat ve yurtseverlerle bir araya gelerek yola çıktıklarını, salon siyasetine, elitlerin iktidarına, güçlülerin hegemonyasına son vermek üzere harekete geçtiklerini, bir yılda Türkiye'nin  her köşesinde teşkilatlandıklarını, kadrolarını kurduklarını ve seçimlere katılma hakkını kazandıklarını söyledi.
SARIGÜL, PARTİSİNİN İTTİFAKLARINI SIRALADI
Sarıgül, kendilerine kimlerle ittifak yapacaklarını sorduklarını belirterek, "Şimdi bize ittifak ortaklarımızı soruyorlar. Biz işsizlerle, evsizlerle, çaresizlerle, kimsesizlerle, yoksullarla ittifak yapıyoruz. Emeklilerle, emekçilerle, esnaflarla, kadro bekleyenlerle, 3 bin 600 ek gösterge isteyenlerle, atanamayanlarla ittifak yapıyoruz. Bizim ittifakımızda sen ben kavgası yok. Biz pazarlık yapmak için değil çarşıyı pazarı rahatlatmak için ittifak yapıyoruz." dedi.
Sarıgül, Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini ve günü kurtaran politikalarla artık bu ülkenin yönetilemeyeceğini ifade ederek, "Yeni çözümler üretmemiz, değişmemiz ve değiştirmemiz lazım. Bunları yapabilecek olan tek parti TDP'dir. Çünkü TDP tuzu kuruların değil yoksulların, hak arayanların, hakkını arayanların partisidir. Kapılarımızı herkese açalım, herkesi kucaklayalım, çoğalalım, cazibe merkezi olalım. Gittiğimiz yerlere, oy almaya değil, selam almaya, gönül almaya gidelim. Kimseyi ötekileştirmeyelim, kimseyi ayırmayalım. Bizim partimizin dili sevgi dilidir. Bizim kavgayla işimiz olmaz. Partiyi masa başında büyütemeyiz. Sokakta ve halkın içinde olmalıyız. Siyaset halka yakın olmaktır, halkı sevmektir, halkımızın yanında ve yakınında olmanız şarttır." diye konuştu.
EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
Türkiye'nin kurtuluşunun ekonomik milliyetçilik yapmak olduğunu söyleyen Sarıgül, "Ekonomik milliyetçilik, tarıma önem vermektir. Ekonomik milliyetçilik Türk markalarını değerli kılmaktır, markalaşmaktır. Bir ülke markalarıyla zengin olur. Bizim markalaşmamız lazım. Ekonomik milliyetçilik, ihracatı artırmaya, ithalatı azaltmaya çalışmaktır. Ekonomik milliyetçilik, yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı demektir." dedi. 
Sarıgül, daha sonra il başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrası Denizli'den ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-02-11 21:26:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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