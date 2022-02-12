Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



Buldan ilçesine bağlı Bölmekaya Mahallesi'nde jandarma ekipleri kaçak kazı yapıldığına dair bilgi aldı. Harekete geçen ekipler ellerindeki ekipman ve dedektörlerle kaçak kazı yapan M.A, D.K. A.H ve S.K isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan 4 adet dedektör ve 3 adet çapa ele geçirildi. Şüphelilerin Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden gelerek kaçak kazı yaptıkları ortaya çıktı.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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