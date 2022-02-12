Hayırsever gurbetçiler, küle dönen ormanlarını unutmadı Avrupa’daki gurbetçiler, ormanları küle dönen köyüne 9 bin fidan bağışladı Gurbetten Türlübey’e yeşil yardım

Almanya’da yaşayan Türlübey’li gurbetçiler köylerinde yanan ormanlar için dokuz bin fidan bağışta bulundu.

Gurbetçi Türlübeyliler köyünü unutmadı. Geçtiğimiz yıl büyük bir yangınla ormanlarını kaybeden Türlübey mahallesinin durumuna gurbette yaşayan Türlübeyliler kayıtsız kalmadı. Almanya’da yaşayan Türlübeyliler ve gurbetrçilerin kurduğu Arnsberg ve Hamm cemaati, Türlübey Mahallesi’nde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına fidan bağışı yapmak için kampanya düzenledi. Kampanyada toplanan 3 bin 500 Euro(54 bin 355 TL) Denizli Orman Bölge Müdürlüğü özel bütçesine aktarıldı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırsever gurbetçiler, yapılan bağışın karşılığı olan 9 bin fidanın toprakla buluşacağını dile getirerek “ Ülkemizin neresinde olursa olsun Hakkari’den Edirne’ye kadar hepsi de vatan toprağıdır. Ormanlar bizim bu topraklar bizimdir. Yanan ormanlarımız kararmasın, yeniden yeşersin. Gelecek nesillere daha güzel, daha yeşil bir Türlübey bırakalım. Yardımlarından dolayı derneklerimize, hemşerilerimize ve tüm gurbetçilerimize teşekkür ediyoruz. Kampanyamız devam etmektedir. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerimize şimdiden teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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