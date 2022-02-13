Pamukkale'nin horozları galibiyetle başladı

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TÜSF Korumalı Futbol 1. Liginde mücadele veren Pamukkale Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı, sahasında konuk ettiği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı’nı zorlu geçen maçın ardından 2419’luk skorla mağlup ederek grup mücadelelerine galibiyetle başladı.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından, ÜNİLİG kapsamında organize edilen Üniversiteler Arası Korumalı Futbol 1. Ligi B grubunda çeyrek finale yükselme mücadelesi veren Pamukkale Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı, Pamukkale Horozları, grubun ilk müsabakasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Grubundaki ilk müsabakasında 130 geriye düşen ev sahibi takım Pamukkale Horozları, zorlu geçen mücadelenin ardından, maçı 2419 kazanmasını bildi. TÜSF Korumalı Futbol 1. Ligi B Grubunda Pamukkale Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı’nın yanı sıra; Akdeniz Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Korumalı Futbol Takımları çeyrek finale yükselme mücadelesi veriyor.

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