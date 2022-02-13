13 gündür kayıp Barış, ölü bulundu

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde ailesinin 1 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Barış Özbek'in (19) cesedi bulundu. Özbek'in düştüğü ve başını kaya parçasına çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat'ta ailesinin yanına gitmek için otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesine gelen manav dükkanı çalışanı Barış Özbek eve gitmedi. Özbek'ten haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Özbek'in otobüsten indiği Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki ormanda arama çalışması başlattı. Ekipler, termal dron ile de arama yaptı. Bu sabah Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbek'in kaybolduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre ileride cesedini buldu. Özbek'in cesedi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İncelemede Özbek'in yürürken dengesini kaybedip, başını kaya parçasına çarpması sonucu öldüğü belirlendi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Ramazan ÇETİN

2022-02-13 17:48:12



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