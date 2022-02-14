Büyükşehirli 3 yüzücü milli takımda Büyükşehir Belediyespor'dan 2 Türkiye şampiyonluğu

Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası’na katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları 2 Türkiye Şampiyonluğu kazanırken, 3 sporcusunu da Milli Takıma gönderecek.

2 Türkiye Şampiyonluğu ile Denizli’yi bir kez daha gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı 3 sporcusunu Milli Takıma gönderecek. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenlendi. Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası’na katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan 1000 metre erkekler serbest stilde; Emine Doğa Aktaş ise 1000 metre kızlar serbest stilde Türkiye Şampiyonu oldu. Berkay Çağdaş Ülker ise 1000 metre erkekler serbest stilde Türkiye 6’ncısı oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları aldıkları başarılı derecelerle Açık Su Milli Takımı’na seçilmeye hak kazandı.



"Şehrimizin çocuklarıyla gurur duyuyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, aldıkları derecelerle kenti bir kez daha gururlandıran İbrahim Burhan, Emine Doğa Aktaş ve Berkay Çağdaş Ülker’i tebrik ederek antrenörleri Çiğdem Ekmekçi ve Yusuf Başar’ı kutladı. “Şehrimizin çocuklarıyla gurur duyuyoruz” diyen Başkan Zolan, “Sporcularımızın başarısı inşallah devam eder, şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ederler. Bizler gençlerimize, geleceğimize destek olmayı, onların önünü açmayı sürdüreceğiz. Sporcularımız bir kez daha tebrik ediyor, ailelerimize, antrenörlerimize ve tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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