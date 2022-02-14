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Çiçek fiyatları katlandı, sevgililerin eli boş kaldı 14 Şubat’ta tavan yapan çiçek fiyatları cep yakıyor

İHA

Çiçek fiyatları katlandı, sevgililerin eli boş kaldı 14 Şubat’ta tavan yapan çiçek fiyatları cep yakıyor

Denizli’de 14 Şubat Sevgililer Günü’nün en gözde hediyesi olan çiçekte, bu yıl fiyatlar cep yakıyor. Bu yıl fiyatların geçen yıla göre yüzde 150 artmasıyla birlikte satışlar yüzde 75 azaldı.

Denizli’de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, sevgilisi olanlar son günde hediye arayışına girdi. Sevgililer Günü’nde sevdiğini mutlu etmek ve ona olan sevgisini bir kez daha göstermek isteyenler, çiçekçilerin yolunu tuttu. 14 Şubat'ta başta gül başta olmak üzere çiçeklerde fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 150 artış yaşandı. Çiçekçilerde yaşanan yoğunluğu rağmen fiyatlardaki artışa bağlı olarak satışlar geçen yıla göre yüzde 75 düştü. Eli boş dönenlerin sayısının çok fazla olması nedeniyle, çiçekçiler bu Sevgililer Günü'nde umduğunu bulamadı.

"Geçen yıla oranla talepte yüzde 75 düşüş var"
Geçen yıla oranla satışlarda aynı yoğunluğu görmediğini, talepte büyük düşüşlerin yaşandığını belirten çiçek satıcısı İlknur Keleş, müşterilerin sadece fiyat sorup almadıklarını söyledi. Keleş, geçen yıl sevgiler gününde elinde ürün kalmadığını dikkat çekerek, bu yıl bir kaç ürün dışında satış yapamadığını anlattı. Keleş, "Şu anda beklediğimiz gibi gidiyor. 14 Şubat öncesi ve sonrası aşarı yoğun olması gerekiyordu. Bugün gelen 45 kişi vardı. Bunlarda sadece fiyat sordu. Herhangi bir yoğunluk ve talep yok. Çünkü vatandaşlar ürünlerin fiyatını az da olsa tahmin edebiliyor. Kendi bütçelerine bakıp alıp alamayacağını biliyor. Bu sene önceki yıllarda bulunan özel günlerdeki gibi yoğunluk beklemiyoruz. Geçen yıla oranla talepte yüzde 75 düşüş var. Çünkü bugün bu saatlerde dükkan içerisindeki ürünlerimizin hiç biri olmamalıydı. Geçen yıl içerde ve dışarda bulunan ürünler kalmıyordu. Bugün sabahtan beri müşterilerimize sunduğum bir kaç gül o başka bir şey yok. Bu kadar uğraş ve emek hepsi vitrin şu anda başka bir özelliği yok" dedi.

Sattıkları ürünlerinin kendisine yüzde 3 katı oranında zamlanarak geldiğini ifade eden İlknur Keleş, satışını yaptığı ürünlerin bakım ve paketleme maliyetinin yüksek olduğunu anlatarak, maliyetinin altında satılamayacağını belirtti. Keleş, "Bizim esnaf olarak alışımız yüzde 150 arttı. Bizim satışım da yüzde 150 arttı. Keşke müşterilerimiz bu da çok güzel deyip kararsız kalsalardı almakta ama bu yıl bunu yaşamadık. Ben ürün fiyatını söyledikten sonra bana ilk soru olarak 20 ile 30 TL var ne alabilirim diyorlar. Müşteriye bütçesini sorduğumda 30 ile 50 TL arasında söylüyorlar. Ben zaten ürünün dalını 30 TL'ye alıyorum. Bu fiyata nasıl satabilirim. Çünkü ben gülü süslüyorum, kutusuna koyuyorum ve birçok işlem yapıyorum. Bunu 30 TL'ye vermem imkansız" şeklinde konuştu.

"Almadan dönen çok müşterim var"
Dükkanına gelen müşterilerin ürünlerin fiyatını öğrendikten sonra boynu buruk ayrıldığını ifade eden Keleş, "Elimizdeki ürünleri çok fazla beğeniyorlar ve çeşitte çok var. İçeriye girip o çok pahalı söyleyip boynu bükük çıkan çok müşterim var. Yani 5 kişiden 1 kişi ya alabiliyor ya da alamıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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