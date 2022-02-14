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Testis kanserinde erken tedavi önemli Testis kanseri 15 ile 45 yaş arasında lösemiden sonra geliyor Özel Denizli Tekden Hastanesi Op. Dr. Ali Gürağaç: “Bu hastalık sıklıkla genç erkeklerde görülse de ileri yaşta da karşımıza çıkabilir”

İHA

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji ekibi Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Op. Dr. Ali Gürağaç ve Op. Dr. Akın Avcı başarılı operasyonlara imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde 88 yaşında enfeksiyon şüphesi ile gelerek sol testisinde tümöral dokuya rastlanan Veli Gülden'e başarılı bir ameliyat yaparak hastayı sağlığına kavuşturdular.

Testis kanserinde erken tedavi önemli Testis kanseri 15 ile 45 yaş arasında lösemiden sonra geliyor Özel Denizli Tekden Hastanesi Op. Dr. Ali Gürağaç: “Bu hastalık sıklıkla genç erkeklerde görülse de ileri yaşta da karşımıza çıkabilir”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji ekibi Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Op. Dr. Ali Gürağaç ve Op. Dr. Akın Avcı başarılı operasyonlara imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde 88 yaşında enfeksiyon şüphesi ile gelerek sol testisinde tümöral dokuya rastlanan Veli Gülden’e başarılı bir ameliyat yaparak hastayı sağlığına kavuşturdular.


Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç, kliniğe enfeksiyon şüphesiyle gelen 88 yaşındaki Veli Gülden‘in sağ testisinde enfeksiyon, sol testisinde de tümöral oluşum fark ederek yaptığı başarılı ameliyatla hastayı sağlığına kavuşturdu. Üroloji uzmanlarından Op. Dr. Ali Gürağaç Veli amcaya yaptığı başarılı operasyon sonrasında testis tümörleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Testis tümörünün genelde gençlerde olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Ali Gürağaç, “Testis tümörleri en fazla 1535 yaşındaki erkeklerde görülürken ileri yaş erkeklerde testis tümörü sıklıkla karşılaştığımız bir durum değildir. Kadınlarda görülen meme kanserlerinde elle muayene önemli olduğu gibi erkeklerde görülen testis kanserlerinde de erkeklerin kendi kendini elle muayene etmeleri son derece önemlidir ” dedi.

“Ağrı şikayeti olmadığı için doktora başvurmaktan imtina ediyorlar”
Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Bölümü Op. Dr. Ali Gürağaç, “Veli amca sağ testiste sertlik, şişme ve ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan muayenesinde sol testisinde ağrısız sert bir şişliğin olduğunu fark ettik. Sağ testisi ise ciddi ağrılı bir durumdaydı. Yapılan tahlillerinde ileri derecede iltihap ve şişlik olmasının dışında sol testiste tümör şüphesi olduğunu fark ettik. Testis tümörleri ile testis enfeksiyonları farklı hastalıklardır. Testis enfeksiyonunda hastalar genelde ateş, üşüme, titreme, testiste ağrı, sertlik, şişlik şikayetleri ile gelir. Ama testis tümörü genelde ağrısız seyreder ve ileri evreye ulaşana kadar da bulgu vermeyebilir. Hastalar ağrı şikayeti olmadığı için genellikle doktora başvurmaktan kaçınırlar. Daha sonra tümör içeri yayıldıktan sonra bel ağrısı, sırt ağrısı, kilo kaybı, öksürük, bilinç bulanıklığı gibi şikayetler oluşabiliyor. Veli amcanın sağ testisinde iltihap oluşması, erken başvurmasına vesile olduğu için bu sayede sol testisteki tümörü saptadık. Sağ testise enfeksiyon tedavisini uygularken sol yumurtasını da almak zorunda kaldık. Çünkü testiste tümöral bir oluşum vardı. Hastadan aldığımız tümör markerları da yüksek geldi. Yapılan ultrason ve muayene bulguları da tümör oluşumunu desteklediği için sol testisteki tümör ve fıtığı da eş seanslı uyguladığımız ameliyatla aldık. Veli amcamızın sağlık durumu gayet iyi. Kendisini kısa sürede taburcu edeceğiz” şeklinde bilgi verdi

“15 ile 45 yaş arasında lösemiden sonra ikinci sırada testis kanseri geliyor”
Üroloji Bölümü Op. Dr. Ali Gürağaç, “1535 yaş arası erkeklerde görülen en sık kanser türü testis kanseridir. 1545 yaş arası erkeklerde de lösemiden sonra 2. Sırada testis kanseri gelmektedir. İleri yaş hastalarda testis tümörü olmaz diye bir kaide yoktur. İleri yaş gurubunda genellikle mesane tümörü, prostat kanseri, böbrek tümörleriyle karşılaşıyoruz ama testis tümörü sıklığı nispeten daha az görülmektedir. Genellikle gençlerde görülürse bu ilerleyen yaş grubunda da testis tümörü olmayacağı anlamına gelmiyor. Önemli olan hangi yaş grubu olursa olsun erkeklerin kendi muayeneleri yapmaları gerekiyor. Erken teşhis amaçlı elle muayeneler, kadınlarda görülen meme kanserlerinde kamu spotlarıyla başarılı bir şekilde halka aşılandı. Kadınlar kendi meme muayenelerini yaparak meme kanserini erken dönemde saptayıp cerrahiye giden ve kanseri yenen çok fazla kadın var. Erkeklerin de kendi testis muayenelerini yaparak herhangi bir bulguda uzmana başvurmaları çok önemlidir. Veli amca, sağ testiste yaşadığı iltihaptan dolayı kontrole gelmesiyle sol testiste kanserli dokuyu saptamamızla çok geç olmadan cerrahi işlem uyguladık” dedi.

“Herkesin erken teşhis bilinciyle kontrollerini yaptırmasını öneririm”
88 yaşındaki hasta Veli Gülden’in kızı Huri Sert, “Babam 6 ay önce prostat ameliyatı oldu. Kontrole geldiğimizde babamda bir kist olduğunu ve iltihap yaptığını öğrendik. Üroloji doktoru Ali Bey, babamı muayene etti. Babamda bir süredir ağrı şikayetleri de vardı. Ali hoca testislerin birinde iltihap birinde de tümör olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ve Ali hoca babamı ameliyata aldı. Ali hoca sağolsun o kadar ilgilendi ki başka bir seçenek düşünmedik bile. Babam daha öncede burada anjio ve prostat ameliyatı olmuştu. Başka herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Ama şimdi de torbanın şişmesiyle birlikte buraya gelmiş olduk. Babamın durumu gayet iyi, herkesin erken teşhis ile kontrollerini yaptırmasını öneririm. Doktorumuz Op. Dr. Ali Gürağaç’tan da Tekden Hastanesi’nden de Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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