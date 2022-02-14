Judoda 8 altın madalya Denizli’nin

Nazilli'de düzenlenen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasında, Denizli'yi temsil eden Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü sporcuları 8 altın madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Üç sporcu milli takıma girmeye hak kazandı.



Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1113 Şubat 2022 tarihlerinde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yaş Grupları Judo Türkiye Şampiyonası gerçekleşti. 3 gün süren şampiyonaya 25 ilden 60 kulüp, 48 kadın 93 erkek sporcu ile katılım gösterdi. Şampiyonaya Denizli’den toplamda 10 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Dilek Çiğdem Bulut’un hazırladığı sporcular farklı kg’larda mindere çıktı. 8 sporcu yarıştığı kilolarda şampiyon olurken, büyükler kategorisinde yarışan 3 sporcu Burak Can Gökçe, Derya Güngör ve Ayşe Karatepe milli takıma çağrılan isimler oldu.



Judo Türkiye Şampiyonasında Denizlili sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, spor sayesinde tüm engellerin aşıldığını, görme engelli sporcuların yeterli imkanlar sağlandığında büyük başarılar elde edebileceklerini gösterdiklerini söyledi. İbanoğlu, sporcuların kulübüne, antrenörlerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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