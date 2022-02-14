Denizlili 19 sporcuya final bileti Karate grup müsabakaları tamamlandı

Okul Sporları Karate Bölgesel Grup Müsabakaları hafta sonu Denizli’de düzenlendi. Hasan Güngör Salonunun ev sahipliğinde iki gün devam eden müsabakalarda 220 sporcu madalya için ter döktü.



Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Denizli’nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonunda hafta sonu Okul Sporları Karate Grup Müsabakaları düzenlendi. 11 İlden 220 sporcunun tatamide mücadele ettiği organizasyon bitiminde Kata ve Kumite kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.



Denizlili 19 sporcuya final bileti

Karate Grup Birinciliği için tatamiye çıkan Denizlili sporcular gösterdikleri performans ile alkış aldı. Kızlarda Peri Koyuncu, erkeklerde ise Yusuf Eymen Yağcıoğlu, Batuhan Doruk ve Süleyman Ege Ayhan kategorilerinde altın madalyanın sahibi oldu. Karate Gençler AB erkekkız grup yarışmalarında Denizlili sporcular kızlarda 5, erkeklerde 14 olmak üzere toplam 19 sporcuyla Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.



Dereceye giren sporcular 1012 Mart’ta Bartın’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek.

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