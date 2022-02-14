Denizlispor'da Mesut Bakkal'dan çağrı



DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayıp kurtuluş bölgesinin 6 puan gerisinde kalan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, düşme-kalma yarışındaki en önemli rakiplerden Altınordu'yla çarşamba günü oynanacak kritik Ege derbisi öncesi taraftara çağrı yaptı. Kulübe döndükten sonra takımıyla çıktığı 2 lig maçından beraberlikle ayrılan tecrübeli teknik adam, Denizlispor'un sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, Altınordu maçının ligin en kritik maçlarından biri olduğunu belirterek, "Bu zorlu maçta en büyük gücümüz taraftarımız olacak. Tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurarak takıma destek vermeye çağırıyorum" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Mesut Bakkal, "Çıktığımız maçlarda ligin en güçlü takımlarından Eyüpspor karşısında 2 farklı mağlup duruma düşmemize rağmen çok iyi bir direnç göstererek sahadan bir puanla ayrıldık. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig'in lideri Trabzonspor´a karşı başa baş bir oyun ortaya koyduk. Adanaspor maçında da iyi mücadeleyle sahadan puanla ayrılmayı başardık. Oyuncularımın çalışmasından ve ortaya koyduğu mücadeleden çok memnunum. Her geçen gün üstüne katarak daha iyi oluyoruz" diye konuştu.

Ligde artık son 13 maçlık periyoda girdiklerini ve her maçın ayrı bir final niteliği taşıdığını belirten Bakkal, "Telafisi olmayan maçlar oynamaya başladık. Ligimizin hem zirvesi hem orta bölgesi hem de düşme hattında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Biz son 2 lig maçımızdan çıkardığımız 2 puanla üstümüzde yer alan takımlarla aramızdaki puan farkının açılmasını engelledik. Ligde üst üste alınacak 2-3 galibiyet veya alınacak 2-3 mağlubiyet sıralamayı çok değiştiriyor. O yüzden çok dikkatli olmak ve mümkün olduğu kadar puan kaybetmemek istiyoruz. Özellikle iç sahada oynayacağımız maçları mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bu maçlardan ilki olan Altınordu maçını kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Bu maça da çok iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularım kendilerinden istediklerimizi sahaya yansıtmak için azami çaba sarf ediyorlar. Bu da bizi hem sevindiriyor hem de umutlarımızı arttırıyor" dedi.

"BU TAKIM TARAFTARIYLA BAŞARIYA ULAŞACAK"

Göreve geldiği ilk gün yaptığı açıklamada, taraftarların bir takımın en büyük gücü olduğunu ifade ettiğini belirten Mesut Bakkal, "Ben Denizlispor´da hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşamış, Denizlispor taraftarlarının bu başarılardaki etkisini görmüş ve birebir yaşamış bir insanım. Dolu tribünler karşısında bir oyuncunun neler yaşadığını, hangi psikoloji altında mücadele ettiğini çok iyi bilirim. Bu yüzden geldiğim günden beri sürekli olarak tekrar ettiğim bir hususu yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu takım taraftarlarıyla başarıya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakkal, sözlerini şöyle tamamladı: "Çünkü taraftar desteği olmadan başarının gelmesi mümkün değil. Denizli halkının, Denizlispor taraftarlarının bundan önceki dönemlerde takımı nasıl omuzlayarak başarıya taşıdığını çok gördük. Bulunduğumuz konum, yine böyle bir birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir konumdur. Altınordu maçında taraftarlarımızı tribünleri doldurarak maçın son düdüğüne kadar takımımızı desteklemelerini istiyorum. Biz onların gücüne nasıl güveniyorsak, onlar da bize inansınlar ve bizi yalnız bırakmasınlar. Gün geçmişe takılmak değil, birlik beraberlik içerisinde bu zorlu dönemden hasarsız şekilde çıkma günüdür. Altınordu maçı saha içi ve tribünleri ile yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Ben taraftarlarımıza inanıyor ve güveniyorum." DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-02-14 12:23:38



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