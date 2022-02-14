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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı

İHA

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı

Denizli’de sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye ve açık kaynak araştırmalarında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret, küfür içerikli paylaşım yapan şüpheli takibe alındı. Ekipler tarafından konumu tespit edilen şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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