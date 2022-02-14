Yüzlerce kaçak ürün ve 63 bidon içerisinde 315 litre etil alkol ele geçirildi Vergi Usul Kanununa Muhalefet ’den aranan 2 şahıs tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Tütün, tütün mamulleri, eşya ve alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 315 litre ile yüzlerce kaçak ürünler polis ekiplerince ele geçirildi.



Denizli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 7 ile 13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, ‘Tütün ve Tütün Mamulleri’, ‘Emtia (Eşya) Kaçakçılığı’ ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramada, 42 bin 600 adet makaron, 2 bin 600 adet dolma sigara, 24 adet kaçak cep telefonu ve 25 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.



Alkol üretimi için kullanılacak 315 litre etil alkol ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı’ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramada, kaçak ya da sahte alkol imalatında kullanıldığı değerlendirilen 63 bidon içerisinde 315 litre etil alkol ele geçirildi.

Vergi Usul Kanununa Muhalefet ’den aranan 2 şahıs tutuklandı

Kaçakçılık konuları ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan toplam 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmış olup, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Aynı suçtan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanıp, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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