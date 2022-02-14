Pamukkale Belediyesporlu sporculardan 4 derece daha

Spor yaşamlarını Pamukkale Belediyespor çatısı altında sürdüren genç sporcular hafta sonunda çeşitli illerde yapılan şampiyonalarda 4 derece daha elde etti.



Pamukkale Belediye Spor Kulübü’nde spor yaşamlarını sürdüren sporcular okullar arası yapılan bölge ve Türkiye Şampiyonası’nda mücadele ettiler. Halter branşında birçok başarıya imza atan sporculardan Ali Osman Çınlar, hafta sonunda Osmaniye’de yapılan Okullar Arası Genç B Türkiye Halter Şampiyonası’nda podyuma çıktı. Anafartalar Anadolu Lisesi’nde eğitim hayatını sürdüren başarılı sporcu 102 kilogram kategorisinde koparmada 97 kilogram, silkmede de 120 kilogram kaldırarak toplamda 217 kilogramla Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.



3 madalya daha

Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Okullar Arası Karate Bölge Şampiyonası’nda 12 ilden 350 sporcu mücadele verdi. Naile Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi’nde eğitim hayatına devam eden Batuhan Doruk rakiplerini geride bırakarak bölge şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Nevzat Karaalp Anadolu Lisesi takımında yer alan Aleyna Doruk ise kategorisinde bölge üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. Pamukkale Belediyespor Karate branşında spor yaşamını devam ettiren Batuhan Doruk ve Aleyna Doruk, 1013 Mart 2022 tarihleri arasında Bartın’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda boy gösterecek. Yine Pamukkale Belediyespor’un lisanslı sporcusu olan Bayram Ali Abay da Manisa’da yapılan Okullar Arası Güreş Bölge Şampiyonası’nda mücadele verdi. 16 yaşındaki sporcu Gülay Kaynak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ni de temsil ettiği müsabakalarda bölge üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Abay, Denizli’yi Mart ayında Tokat’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

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