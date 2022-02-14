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Gençler 27 ilde Deneyap uygulama sınavında ter döktü Denizli’de Deneyap teknoloji atölyelerine 160 öğrenci seçilecek

İHA

Gençler 27 ilde Deneyap uygulama sınavında ter döktü Denizli’de Deneyap teknoloji atölyelerine 160 öğrenci seçilecek

Gençlerin teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin üçüncü faz öğrenci seçme süreci uygulama sınavları, bu hafta sonu 27 il ve 38 merkezde yapıldı. Denizli’de Kınıklı Spor Salonunda yapılan sınavda ortaokul ve lise öğrencisi toplam 416 genç projelerini anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortak çalışması olan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde uygulama sınavı hafta sonu gerçekleştirildi. İki aşamadan oluşan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ilk aşama sınavı olan elektronik sınavda başarılı olan 10 bin 211 ortaokul ve 5 bin 742 lise olmak üzere toplamda 15 bin 953 genç, 27 ilde 34 sınav merkezinde 12 ile 13 Şubat 2022 tarihlerinde uygulama sınavına girdi.

Rüzgar enerjisi ile elektrik enerjisi üretimini tasarladılar
Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunacak gençlerden, uygulama sınavında yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üretecek tasarım yapmaları istendi. Denizli’de cumartesi seanslarında 265 ortaokul öğrencisi, pazar günü ise 151 lise öğrencisi toplamda 416 genç sınav heyecanını yaşadı. Kınıklı Spor Salonunda yapılan uygulama sınavını ziyaret eden Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

27 ayrı ilde 36 Deneyap teknoloji atölyesi
Türkiye çapında aralarında Denizli’nin de olduğu 27 ayrı ilde 36 Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak Tasarım ve Üretim, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yapay Zeka, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, İleri Robotik, Robotik ve Kodlama, Mobil Uygulama gibi 11 farklı başlıkta eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca, öğrencilerin girişimcilik, oluşturucu düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor. Atölye programları ortaokul düzeyinde hâlihazırda 4. ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde ise 8,9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap ediyor.

Denizli’de Deneyap teknoloji atölyelerine 160 öğrenci seçilecek
Denizli’deki Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenci kabulü iki aşamalı sınav seçme süreci sonunda yapılacak. Sürecin ilk aşaması olan esınava 1625 başvuru alınmıştı. 11 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında yapılan esınav sonunda ikinci aşama olan uygulama sınavına katılma hakkı kazanan 416 aday, 12 ile 13 Şubat tarihlerinde uygulama sınavına katıldı. Sürecin sonucunda adayların e sınav sonuçlarının yüzde 70’i, uygulama sınavı sonuçlarının yüzde 30’u alınarak Denizli’de 160 öğrenci seçilmiş olacak. Adayların ayrıntılı bilgiye ‘Deneyap’ internet adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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