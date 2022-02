Türkiye’de her yıl 15 bin bebek kalp hastalığıyla doğuyor Bebeğinizde bu şikayetler varsa kalp hastalığı olabilir

PAÜ Hastanesi’nde 714 Şubat Doğuştan Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası kapsamında yapılan etkinlikte erken teşhisin önemi ve her yıl yaklaşık 15 bin bebeğin kalp hastalığı ile doğdu belirtildi. Bir bebekte emme sorunu, özellikle ağız çevresinde ve dudaklarda morarma gibi şikayetlerde ise uzmanlara danışılması konusunda dikkat çekildi.



PAÜ Hastanesi sergi salonunda Doğuştan Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özban, PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek Bor Küçükatay, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı ve Çocuk Kardiyoloji BD Başkanı Prof. Dr. Dolunay Gürses, Öğretim Üyeleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Açılış konuşmasında Prof. Dr. Dolunay Gürses, “Doğumsal Kalp Hastalıkları doğumsal anomaliler içerisinde en yaygın görülen hastalıklardır. Tüm canlı doğumların %1’ini oluşturur. Ülkemizde her yıl 1,5 milyon canlı doğum olduğunu düşünürsek her yıl yaklaşık 15 bin bebek doğumsal kalp hastalığı ile doğmaktadır. En yaygın görülen doğumsal kalp hastalıkları deliklerdir. Bu hastalıkların büyük çoğunluğu erken teşhis ve zamanında müdahale ile kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Erken tanı bebek doğunca yapılan fizik bakı ve pulse oksimetre taramalarıyla yapılabileceği gibi, anne karnında gebeliğin 1822. haftaları arasında yapılan fetal ekokardiyografi ile de koyulabilir” ifadelerini kullandı.



Bebeğinizde bu şikayetler varsa kalp hastalığı olabilir

Şikayetlere göre ailenin uzmanlara danışması gerektiğini belirten Dr. Gürses, “Bir bebekte emme sorunu, emerken yorulma, terleme, özellikle ağız çevresinde ve dudaklarda morarma, hızlı nefes alıp verme, sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, kilo alma, duraklama ve büyüme geriliği varsa doğumsal kalp hastalıkları açısından uyanık olunmalı ve ayrıntılı değerlendirme için anne ve babaların çocuk kardiyoloji merkezlerine başvurmaları gereklidir” dedi.



Dekan Prof. Dr. Melek Bor Küçükatay da, yaptığı konuşmasında erken teşhisin önemini vurguladı. Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise; etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek bütün ailelerin bu konuda dikkatli olmalarını söyledi ve erken teşhisin önemine dikkat çekti. Etkinlik çocuklarımızın söyledikleri şarkılar, şiirler ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

