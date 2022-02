Denizlispor Başkanı Uz'dan taraftarlara çağrı

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Altınordu maçında taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Mutlaka kazanmamız gereken bu maçta, taraftarlarımızı tribünleri doldurarak takıma destek vermesini istiyoruz” dedi.



Eyüpspor ve Adanaspor gibi ligin iki güçlü ekibi karşısında oynadıkları 2 maçtan 2 puanla ayrıldıklarını belirten A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Artık her puan altın değerinde. Özellikle deplasmanda alınan puanlar büyük önem taşıyor. Adanaspor deplasmanında takımımızın ortaya koyduğu futbol ve alınan puan bizi sevindirdi. Artık bu maçı unutarak Çarşamba günü oynayacağımız Altınordu maçına kilitlendik. Altınordu ligde en büyük rakiplerimizden biri. Bu maçı kazandığımız taktirde hem sıralama hem puan hem de moral olarak daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.



"Başaracaksak birlikte başaracağız"

Teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde oynadıkları 3 maçta ortaya konulan mücadelelerin, hedefe ulaşma noktasında umutlarını arttırdığını ifade eden Mehmet Uz, “Artık telafisi olmayan maçlar oynamaya başladık. Özellikle iç sahada puan kaybetme lüksümüz yok. Biz teknik heyet ve oyuncularımıza güveniyor ve tüm desteğimizi veriyoruz. Eyüpspor ve Trabzonspor maçlarında taraftarlarımızın desteğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. 12. adam görevini her zaman layığıyla yerine getiren taraftarlarımızı Altınordu maçında da yanımızda görmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızın maçlara gelebilmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyor, mümkün olduğunca bilet fiyatlarını düşük tutmaya çalışıyoruz. Büyükküçük takım demeden her maçta aynı bilet fiyat politikasını uyguluyoruz. Taraftarlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Lütfen Altınordu maçında tribünleri dolduralım ve takımımıza sonuna kadar destek verelim. Başaracaksak birlikte başaracağız” dedi.



Öte yandan, yarın oynanacak olan Altınordu maçı öncesi Denizlispor'da sakat veya cezalı oyuncunun bulunmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.