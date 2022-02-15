Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan 25. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) "En Etkin Tanıtım" ödülünü aldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Denizli standında kentin tüm güzellikleri dünyaya tanıtıldı.



Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında gösterilen ve 103 ülkeden 842 katılımcının yer aldığı 25. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2022 tamamlandı. Fuarda Denizli Büyükşehir Belediyesi destinasyonlar dalında "En Etkin Tanıtım" ödülü alarak, kentin tüm güzelliklerini temsil eden standıyla katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Denizli'nin kültür ve turizminin tanıtımı için her fırsatta yoğun çaba gösteren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) işbirliğinde hazırladığı standıyla EMITT 2022'de yine ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuar süresince binlerce ziyaretçinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Denizli Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret etti.



EMITT 2022’nin gözdesi Denizli oldu

Doğal ve tarihi güzellikleri ile turistik alanlarının tanıtıldığı stantta Denizli’nin turizm değerleri yer aldı. Ziyaretçiler ise en çok stantta yer alan balon maketine ilgi gösterirken, burada balon maketi ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gerek stantların dizaynı gerekse tanıtılan değerlere gösterilen ilgi nedeniyle EMITT 2022'nin gözdesi olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, fuarda destinasyonlar dalında "En Etkin Tanıtım" ödülüne layık görüldü. Ödülü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut aldı.



“Şehrimizin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlili turizmcilerle birlikte katıldıkları EMITT 2022’de güzeller güzeli Denizli’nin tanıtımı için başarılı bir fuar süreci geçirdiklerini söyledi. Başkan Osman Zolan, kenti en doğru şekilde temsil etmek için bu yıl da EMITT 2022’de yer aldıklarını belirterek, “Denizli'mizin dünya çapında tanınırlığına katkıda bulunmak ve şehrimize gelecek turist potansiyelini arttırmak gayesiyle EMITT 2022’de başarıyla yer aldık. Fuarda yer alan yüzlerce kuruluş arasından En Etkin Tanıtım ödülü almanın da haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Denizli'miz için çalışmaya, şehrimizin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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