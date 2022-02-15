Marketteki etiketler denetlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirimi yapılacağını açıklamasından sonra Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini önlemek amacıyla işletmelerde denetim gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşa destek vermek amacıyla "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirimine gidildiğini açıklamasının ardından, marketlerde binlerce ürünün etiketi değişti. Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri, söz konusu uygulama ile su, çay, şeker, tuz, yağlar, et türleri, balık, süt ve süt ürünleri gibi ürünler ile birlikte kuru yemiş, bakliyat, sebze ve meyve, çikolata, bisküvi gibi atıştırmalıklarda KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesiyle birlikte tüm ilçe genelinde temel gıda ürünü satışı yapan yerlerde denetimlerini artırdı. Pamukkale Belediyesi Zabıta Ekipleri, rutin denetimleri ara vermeksizin sürdürürken, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" uygulamasının başlamasıyla birlikte öncelikle marketlerde KDV indirimi yapılan temel gıda ürünlerinde yapılan fiyat değişikliklerinin yazar kasalarda sistem üzerinden de yapılıp yapılmadığını, ürünlerin gramajlarının da uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Yüzde 7'lik KDV indirimini fiyat etiketlerine yansıtmayan esnaflar hakkında da gerekli yasal işlemler yapılıyor.



“Hükümetimizin enflasyonla mücadelesini destekliyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele etmek adına çok önemli bir adım daha attı. Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından, vatandaşlarımızın daha güvenli alışveriş yapabilmeleri adına Pamukkale Belediyesi Zabıta ekiplerimizin temel gıda ürünü satışı yapan yerlerdeki etiket denetimlerini daha da artırdık. Devletimizin yereldeki temsilcileri olarak, hükümetimizin enflasyonla mücadelesine her zaman olduğu gibi bugün de desteğimizi sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşımıza destek vermek amacıyla başlattığı uygulama sonrası, Pamukkale ilçemizde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerde fahiş fiyat yansıtan veya etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunan işletmelere gerekli cezai işlemi uygulayarak, vatandaşlarımızın güven ortamında alışverişlerini yapmalarını sağlıyor. Ayrıca ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan fiyatlarla ilgili gelen şikâyetleri de değerlendirmeye alarak, ilgili işletmeler hakkında cezai işlem yapıyor. Esnaflarımızdan fiyat düşüşleri konusunda vatandaşlarımızın menfaatleri açısından gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.