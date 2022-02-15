Denizlispor'un genç yıldızı Emir’e milli görev

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– A. Denizlispor’un genç yıldızı Emir Toprak Dinç, U18 Milli Takımın 1618 Şubat tarihlerinde oynayacağı Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

A. Denizlispor U19 takımında forma giyen başarılı sağ bek oyuncusu Emir Toprak Dinç, U18 Milli Takımın 1618 Şubat tarihlerinde oynayacağı Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

A. Denizlispor yönetimi, genç yıldızına verilen milli görevi; “Futbolcumuz Emir Toprak Dinç, U18 Milli Takımımızın 1618 Şubat tarihlerinde oynayacağı Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Futbolcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

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