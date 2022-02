Pamukkale'de kurslar yoğun katılımla devam ediyor

Pamukkale Belediyesinin “Pamukkale’de Kurs Zamanı” adıyla düzenlediği ücretsiz kurslar yoğun katılımla devam ediyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslardan biri olan giyim teknolojileri kursu ile diksiyon kursuna giden Başkan Örki, kursiyerleri ziyaret etti.



Pamukkale Belediyesi her yıl yaz ve kış döneminde ev hanımlarından, engelli vatandaşlara, müzikseverlerden, sporseverlere kadar her kesimden vatandaşın ilgisini çeken konularda “Pamukkale’de kurs zamanı” adıyla açtığı kış dönemi ücretsiz kursları tüm hızıyla devam ediyor. Pamukkaleli vatandaşların el becerilerini, kişisel gelişimleri, eğitim ve veya iş hayatlarına katkı sunan kurslar Pamukkale Belediyesinin Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binası ile Dokuzkavaklar Zeybek Cami altı, Fatih Kapalı Pazar Yeri ve Yunus Emre Mahallesi Kınıklı Pazar Yeri’nde açılıyor. Bu kapsamda Almanca (A1) seviyesi, İngilizce (A1) seviyesi, bağlama, diksiyon, ebru, halk oyunları, işaret dili kursları pandemi koşulları uygulanarak düzenlenmeye devam ediyor.



Başkan Örki’den ziyaret

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslardan biri olan giyim teknolojileri kursu ile diksiyon kursundaki katılımcıları ziyaret etti. Başkanı Örki, giyim teknolojileri kursunda eşlerinden, torunlarına kadar sevdiklerine ve kendilerine kıyafet dikmeyi öğrenen kadınlarla sohbet ederek, diktikleri kıyafetleri inceledi. Diksiyon kursunun verildiği salona geçen Başkan Örki, bir süre eğitimi izleyerek, eğitimin ardından diksiyon kursiyerleriyle sohbet etti. Başkan Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak daha çok kadınlarımızın ilgi gösterdiği el sanatları kursları ile birlikte müzik ve hobilerle ilgili kurslarda da çalışmalar devam ediyor. El sanatlarının yanı sıra diksiyon da son dönemde büyük ilgi gören kurslarımızdan. Diksiyon kursu, sadece iş hayatıyla alakalı değil, kişisel gelişime katkı vermesi açısından önemli. Pamukkale Belediyesi olarak açtığımız her kurs kendi alanında gerçek fayda sağlayacağını düşündüğümüz kurslar” dedi.

