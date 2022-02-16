Altaş Denizlispor - Altınordu: 1-0

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Kemal Mavi (xx), Kemal Elmas (xx)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stachowiak (xx) Emre (x) (Dk. 46 Lopes xx), Muhammet Özkal (xx), Schwechlen (xx), Gökhan (xxx), Muhammed Gönülaçar (xx), Djedje (xx) (Dk. 81 Asım x), İlhan (xx), Özer (x) (Dk. 62 Aissati x), Mayi (x) (Dk. 26 Mustafa xx), Ömer (xx) (Dk. 81 Bekir Turaç x)

ALTINORDU: Ali Emre (x) Furkan (xx), Yusuf Yalçın (x) (Dk. 83 Aıl x), Volkan (x), Ali Dere (x), Kubilay (x), Kürşad (xx), Ahmet İlhan (xx), Recep (x) (Dk. 69 Sami x), Kenan (x) (Dk. 69 Metehan x), Ahmet Dereli (x) (Dk. 59 Hüsamettin x)

GOL: Dk. 58 Kubilay (Kendi kalesine) (Altınordu)

SARI KARTLAR: Emre, Muhammed Gönülaçar (Denizlispor)Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan iki takımın karşı karşıya geldiği Ege derbisinde Altaş Denizlispor, evinde Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Altınordulu Kubilay Aktaş, 58'inci dakikada kendi kalesine gol atarak talihsizlik yaşadı. Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet özlemi sona eren Denizlispor, 24 puana ulaşıp moral bulurken, art arda 6'ncı yenilgisini alan Altınordu 22 puanda kaldı.

2'nci dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında sol kanattan Gökhan'ın ortasında Ömer'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

22'nci dakikada gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan'ın kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı. Atağın devamında ceza sahası dışında topla buluşan Kürşad'ın sert şutunu kaleci Stachowiak uzaklaştırdı.

37'nci dakikada Altınordulu Recep defans arkasına aşırdı. Sol çaprazda topla buluşan Ahmet Dereli'nin sert şutu az farkla yandan auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

58'inci dakikada Denizlispor öne geçti. Soldan kazanılan serbest vuruşta Gökhan ceza sahasına ortaladı, Altınordu savunmasında Kubilay ters bir kafa vuruşuyla kendi filelerini sarstı: 1-0.

64'üncü dakikada Aissati'nin defans arkasına uzun pasında topla buluşan İlhan, Ömer'in önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer'in şutunu kaleci Ali Emre son anda uzaklaştırdı.

68'inci dakikada Furkan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Hüsamettin'in rövaşatasını kaleci Stachowiak direk dibinden parmaklarının ucuyla çıkardı.

Karşılaşmayı Denizlispor, 1-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2022-02-16 22:12:48



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