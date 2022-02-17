Denizli Berberler Odası’nda 22 yıl sonra bayrak değişimi

Denizli Berberler ve Kuaförler Odası genel kurulunda, 22 yıldır görevde olan mevcut Başkan İdris Ağılönü, geçen seçimde 1 oyla geride bıraktığı rakibi Yakup Güleç’e bu kez mağlup oldu.



Denizli Berberler ve Kuaförler Odası’nda iki adatın başkanlık için yarıştığı seçimli genel kurul büyük çekişmeye sahne oldu. Denizli Berberler ve Kuaförler Odası’nın 22 yıldır başkanlığını yürüten İdris Ağılönü, bundan önceki seçimde de karşı karşıya geldiği Yakup Güleç ile yine başkanlık için yarıştı.



Denizli Berberler ve Kuaförler Odası üyelerinin büyük ilgi gösterdiği ve bin 291 üyeniz oy kullandığı seçimde, mevcut Başkan İdris Ağılönü 592, rakibi Yakup Güleç 688 ise oy aldı. Kullanılan oylardan 11 tanesi geçersiz sayıldı. Yapılan sayım sonucuna göre odanın geçen seçimini 1 oyla kaybeden Yakup Güleç, bu kez mevcut Başkan İdris Ağılönü’ne 96 oy fark atarak odanın yeni başkanı oldu.



Sonuçların açıklamasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Yakup Güleç, “Saygıdeğer kardeşlerim; azim ve inançla çıktığımız bu yolu hamdolsun Allah’ın izni, sizlerin desteğiyle zaferle taçlandırdık. Artık zaman mefhumu gözetmeksizin, hiç bir ayrım yapmadan hep beraber ilerleyeceğiz” dedi.

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