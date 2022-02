Genç horozlardan hakeme büyük tepki U19 Gelişim Ligi: Denizlispor :1 - Altınordu:3 Denizlispor Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam: “Hakemler kötü değil, çok kötüler”

U19 Gelişim Ligi'nde evinde Altınordu'yu ağırlayan A. Denizlispor, maçtan 31 mağlup ayrıldı. Özellikle maçın ikinci yarısında çok iyi bir futbol sergilediklerine dikkat çeken Denizlispor Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam, maçın hakemlerinin çok kötü bir yönetim gösterdiklerini iddia etti.



TFF U19 Gelişim Ligi 16. haftasında kendi evinde grup lideri Altınordu ile karşılaşan A. Denizlispor, rakibine 31 mağlup olarak 26 puanda kaldı. İlk yarısı konuk ekibin 31 üstünlüğü ile sona eren müsabakanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.



Altınordu’nun Türkiye’nin en iyi alt yapısına sahip bir takım olduğuna dikkat çeken Denizlispor Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam, “Adeta futbolcu üreten bir fabrika gibi. Bu gün kaybettik. Ama ben çok mutlu oldum. Neden mutlu oldum. İkinci 45 dakika 10 kişi oynadık. Altınordu’ya bir tek pozisyon dahi vermedik. Biz ise en az 45 net pozisyon yakaladık. Çocuklara da maçtan sonra bir konuşma yaptım. Çocuklarımla ben her zaman gurur duydum. Gurur duymaya devam ediyorum. Bu gün inanılmaz derecede mücadele ettiler. Altınordu gibi bir takıma on kişi ile pozisyon vermeden 45 pozisyona girerek 31 kaybettik. Ligin lideriydi” dedi.



“Ben hayatımda bu kadar kötü bir hakem görmedim”

Maçın hakemlerine tepki gösteren Sarıçam, "Ben isterdim ki buraya gelen insanlar, iki iyi takımı 11 11 izlesin. Biz kendimizi de eleştiriyoruz. Hakemler açısından da doğal olarak eleştiriyoruz. Her hafta acaba bunun daha kötüsü var mı diyorum. Bir hafta sonra daha kötüsü oluyor. Acaba bunun kötüsü var mı. Diye düşünürken çok daha farklısını görüyoruz. Ben hayatımda bu kadar kötü bir hakem görmedim. 31 mağlup olduk yavrularımla gurur duyuyorum. Birinci dakika da takım kaptanımız Berkant’ın ağzına gelen top dudağını patlattı. Dudağı kanlar içinde kaldı, penaltı verdi. Bizim penaltı pozisyonunda kırmızı kart verilmesi gerekirken verilmiyor. Bizi 10 kişi bıraktı. Penaltı verdi. Sağ olsun zaten maçla ilgisi yoktu hakemin. Eleştiriye de kapalılar. Ben eleştirdiğim zamanda bozuluyorlarmış. Buradan tekrar söylüyorum. Kötü değil gerçekten çok kötüler. İnşallah kendilerini toparlarlar” şeklinde konuştu.



“Üst tarafa futbolcu vermeye devam ediyoruz”

Hakemlerin eleştiriye açık olmasını gerektiğini belirten Sarıçam, “Hakem kuruluna da bir şey söylemek istiyorum. Burası gelişim ligi eyvallah ama biz buradan alt yapıya futbolcu veriyoruz. Vermeye de devam ediyoruz. Şu anda bir oyuncumuzu 3’üncü Lige verdik. Bir tanesi A takımı kadrosunda. Bir tanesi de U18 milli takımında. Tabi biz bunları eksiklik olarak görmüyoruz. Bunlar bizim karlarımız. Eleştiriye açık olsunlar. Neden diyecek olursanız bu gün Çarşamba hafta içi burası da gelişim ligi ama lütfen hakemleri başka yerlerde geliştirsinler. Buraya daha tecrübeli bu işi daha iyi yapabilen geleceği daha parlak hakemler yollarlarsa bizde daha zevkli maçlar oynarız” şeklinde konuştu.



“Futbolcularımla gurur duyuyorum”

Takımının maçta aldığı skora üzüldüğünü ama performanslarını beğendiğini vurgulayan Sarıçam, “Yenildiğim için üzgün müyüm. Evet, skor anlamında üzgünüm. Ama bu gün gerçekten çok samimi söylüyorum. Oynanan futbol beni inanılmaz mutlu etti. Çocuklarımla tekrar tekrar gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

