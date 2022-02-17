Silahla vurulan kızıl şahin özgürlüğe kanat çırptı Denizli Büyükşehir’den özgürlüğe açılan bir kanat daha

Sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, ateşli silahla vurularak yaralandığı belirlenen kızıl şahini tedavi ederek yeniden doğal hayatına kavuşturdu.



Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sarayköy ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce tedavi edilmek üzere Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kızıl şahinin kanadında ateşli silah yaralanması ve durum bozukluğu tespit eden Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri gerekli tedaviye başladı. Yaklaşık 15 gün tedavisi süren yırtıcı kuş sağlığına yeniden kavuşturuldu. Ölçümleri ve numaralandırılması yapılan kızıl şahin daha sonra özgürlüğe kanat çırptı.



Duyarlı vatandaşlara teşekkür

Denizli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, Büyükşehir Belediyesi olarak yaban hayatındaki hayvanlarını da tedavi ederek tekrar kendi yaşam alanlarına döndürmeye devam ettiklerini söyledi. Yaralı halde bulunan yaban dostlarına duyarlı olan vatandaşlara teşekkür eden Alkaya, “Sarayköy’den Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kızıl şahinimizi tedavi altına aldık, rehabilite ettik. Yaklaşık 15 gün kadar burada kalan kızıl şahinimizi yeniden doğasına kavuşturduk” diye konuştu.

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