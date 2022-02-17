23 Nisan Futbol Turnuvası 101 takımla başladı 'Mahallede Maç Var' turnuvasına Denizli’den yoğun ilgi

Her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla ülke genelinde başlatılan 'Mahallede Maç Var' müsabakaları Denizli’de başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılışı önceki gün tüm yurtta eşzamanlı gerçekleşti.



Mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' turnuvasına Denizli’de yoğun ilgi oldu. 1113 yaş grubu çocukların katılabildiği futbol turnuvasına Denizli genelinde 101 takım katılım gösterdi.



Önce ilçelerde, sonra merkezde, finaller TBMM’de

En çok katılımın sağlandığı Merkezefendi de maçlar Akkonak Dr. Samim Gök Sahasında, Pamukkale’de ise Kınıklı Futbol Sahasında oynanıyor. Maçlar, 7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımların 20’şer dakika ve 2 devreli eleme usulü karşılaşması şeklinde yapılacak. Her ilçede gruplarını birinci bitiren takımlar, il merkezinde birinci olmak için sahaya çıkacak. İllerini birinci bitiren takımlar bölgesel grup müsabakalarında illerini temsil etme hakkı kazanacak. Orada da başarılı olan takımlar 23 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oynanacak final maçlarında karşı karşıya gelecek.



İbanoğlu açılış vuruşunu yaptı

Denizli’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşen maçların 8 Mart tarihine kadar süreceği kaydedildi. Kınıklı Spor Kompleksinde ki Denizlispo ile Dokuzkavaklarspor takımları arasında ki açılış maçının başlama vuruşunu Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu yaptı ve turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. Turnuva sonunda TBMM tarafından 1'inci olan takım oyuncularına tablet, 2'nci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, 3'üncü takım oyuncularına dron hediye edileceği açıklandı.

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