Tüfekle vurulan kızıl şahin, tedavi sonrası doğaya salındı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, kanadından av tüfeğiyle vurulmuş olarak yaralı bulunup, Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapılan kızıl şahin, yeniden doğaya bırakıldı.

Sarayköy ilçesinde yaşayanlar, 1 Şubat'ta, uçamayan yaralı kızıl şahini buldu. Kızıl şahin, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edilmek üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kızıl şahinin av tüfeğiyle vurularak kanadından yaralandığının belirlenmesi üzerine veteriner hekimler, tedaviye başladı. Tedavisi 15 gün süren kızıl şahin, ölçümleri ve numaralandırılmasının ardından doğal ortamına bırakıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimi Elvan Alkaya, Büyükşehir Belediyesi olarak yaban hayatındaki hayvanları da tedaviyle tekrar yaşam alanlarına döndürmeye devam ettiklerini belirterek, "Merkeze getirilen kızıl şahinimizi tedavi altına aldık, rehabilite ettik. 15 gün burada kalan kızıl şahinimizi yeniden doğasına kavuşturduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Sarayköy Ramazan ÇETİN

2022-02-17 17:27:41



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