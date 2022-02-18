Denizli Valisi Atik koronavirüse yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde tedavi gördüğünü belirtti.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Vali Atik, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımın tamamını zamanında yaptırdığım için hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Tedbirleri alarak çalışmalarıma ara vermeden evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Kurallara uyalım, aşımızı olalım" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, cuma günü Denizli'ye gelecek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Vali Ali Fuat Atik'i ziyareti de iptal edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-02-18 00:03:08
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