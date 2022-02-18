Kayıp adamın cansız bedeni uçuruma devrilmiş otomobilde bulundu

Denizli’de 2 gün önce kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni, uçuruma devrilmiş otomobilde bulundu.



Olay, Çardak ilçesi Gemiş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yoldan geçen vatandaş, uçurumda devrilmiş bir şekilde duran otomobili fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri araçta bulunan 39 yaşındaki Tolga Erkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Erkan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.



Öte yandan, hayatını kaybeden Erkan’ın 2 gün önce kayıp ihbarı yapılarak arandığı ortaya çıktı.



Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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