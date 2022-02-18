Denizli 9. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı başlıyor Büyükşehir aşıklık geleneğine sahip çıkmaya devam ediyor

– Aşıklık geleneğini gelecek nesillere aktarmak için Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Denizli 9. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı” 21 Şubat’ta başlıyor. Tüm vatandaşların davetli olduğu kültür şöleni Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Denizli Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı 2122 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. 4'ü Türk dünyasından olmak üzere Denizli'ye gelecek 20 âşık, 21 Şubat 2022 Pazartesi günü akşamı saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda sahne alacak. Denizlililerle buluşacak aşıklar programın ikinci günü, 22 Şubat 2022 Salı akşamı saat 20.00’de yine aynı salonda düzenlenecek final gecesinde çalıp söyleyecek. İki gün boyunca vatandaşların ücretsiz olarak takip edebileceği etkinlikte âşıklar, âşıklık geleneği ile ilgili bilgi, görüş ve deneyimlerini paylaşacak, atışma yarışmaları eşliğinde gelen konuklara müzik ziyafeti yaşatacak.



Başkan Osman Zolan'dan davet

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, Denizli’nin kültürün ve sanatın başkenti olması adına çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Türk denilince ilk akla gelen kültürel değerlerimizden olan âşıklık geleneğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Ana yurdumuz Orta Asya’dan bu yana kültürümüzde yaşayan bu değerimizi yarınlarımıza aktarmak boynumuzun borcudur. Asırlardır kendine has, Türk töresine ve geleneklerimize uygun yapısıyla, kültürümüzü en özel şekilde yansıtan âşıklarımızla bir kez daha buluşacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu özel etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

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