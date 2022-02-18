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Denizli’de geçen yıl 285 bin kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi

İHA

– Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 2021 yılında 285 bin kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiğini belirtti.

Denizli’de geçen yıl 285 bin kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi

– Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 2021 yılında 285 bin kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiğini belirtti.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli’de kamuda yürütülen ağız ve diş sağlığı çalışmalarını değerlendirdi. 2021 yılında ağız ve diş sağlığı hizmetlerine 285 bin müracaat yapıldığını belirten Öztürk, 41 bin 394 dolgu, 6 bin 298 kanal tedavisi, 30 bin 166 protez, 53 bin 879 da diş çekimi yapıldığını açıkladı.

Sağlıklı bir yaşamın ağız ve diş sağlığıyla başladığını bu nedenle ağız ve diş sağlığını bozan faktörlerin genel vücut sağlığını da olumsuz etkilediğini söyleyen Uz. Dr. Berna Öztürk; “Ağız ve diş hastalıkları dünyada en sık görülen sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Yaşam kalitesi açısından önemli kayıplara yol açan ağız ve diş hastalıklarının şeker, kalpdamar, büyüme gelişme geriliği erken doğum gibi birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol oynadığı bilinmektedir. Düzenli diş hekimi kontrolleri ve koruyucu diş hekimliği uygulamalarının bir yaşam tarzı olarak kabul edilmesi ve yılda en az iki kez hekim muayenesine gelinmesi gerekmektedir. Ülkemizde diş hekimine genellikle hastalığın ilerlediği dönemlerde gelinmekte, buda dişte kalıcı hasara neden olmakta ve diş kaybına yol açmaktadır. Unutulmamalıdır ki diş ve diş eti hastalıkları rutin kontrollerle önlenebilir, kontrol edilebilir ve iyileştirilebilir” dedi.

Kamuda 10 uzman olmak üzere 135 diş tabibiyle Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve tüm ilçelerde hizmeti verdiklerini söyleyen Uz. Dr. Berna Öztürk; “ Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmesi ile birlikte alınan tedbirler kapsamında kısıtlı olarak hizmet veren ağız ve diş sağlığı hizmetleri, aşılama oranlarının artmasıyla birlikte 2021 yılının özellikle ikinci yarısından sonra tekrar ivme kazandı. Sağlık tesislerimizde gerekli tedbirlerinin de alınmasıyla birlikte normal hizmet sunmaya başlayan ağız ve diş sağlığı hastanemiz başta olmak üzere ilçe hastanelerimizin diş polikliniklerine 2021 yılında 285 bin müracaat yapıldı. Yine girişimsel işlemlere baktığımızda 41 bin 394 dolgu, 6 bin 298 kanal tedavisi, 30 bin 166 protez, 53 bin 879 da diş çekimi yapıldı” dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi kadrosunda bulunan deneyimli diş tabipleri ve uzman hekimlerle birlikte özellikli sağlık hizmetlerinin verildiğine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde diş hekimlerimizle birlikte 2 Çene Cerrahı, 4 Protez, 1 Pedodonti, 2 Periodontoloji, 1 de Konservatif Tedavi Uzmanımız görev yapmaktadır. Hastanemizde restoratif diş tedavileri, kanal tedavisi, ortodontik problemlerin teşhisinde sefalometrik analizler, sabit ve hareketli protez tedavileri, ileri diş eti rahatsızlıklarının cerrahi tedavisi, cerrahi çene kist operasyonları, çocuklarda erken süt dişi kaybına bağlı yer tutucu tedavileri, diş çekimi ve dolgu işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca her Çarşamba ve Perşembe günleri poliklinik şartlarında sağlık durumu nedeniyle tedavisi yapılamayan fiziksel ve zihinsel engelli bireylere, diş hekimi koltuğunda işlem yapılamayacak kadar önemli nörolojik rahatsızlığı olanlara, yaşı çok küçük yada tedaviye uyum gösteremeyen çocuklara genel anestezi altında diş tedavileri uygulanmaktadır. Diş problemleriniz varsa mutlaka kontrollerinizi yaptırın” ifadelerini kullandı.

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