Pamukkale Belediyesi, Kavakbaşı’na doğa fen okulu yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesi, Kavakbaşı’na doğa fen okulu yapacak

İHA

Pamukkale Belediyesi, Kavakbaşı’na doğa fen okulu yapacak

Eğitim konusuna yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, bir önemli projeyi daha hayata geçiriyor. Kavakbaşı mahallesinde Pamukkale Belediyesi tarafından yapımı sağlanacak olan Pamukkale Belediyesi Doğa ve Fen Okulu’nun protokolü imzalandı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe genelindeki 61 mahallenin tamamında her mahalleye, her kesime en uygun projeleri birer birer hayata geçiriyor. Özellikle eğitim konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi bir yandan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nun açılışına hazırlanırken bir taraftan da özel bir projeye daha imza attı.

Pamukkale Belediyesi tarafından Kavakbaşı mahallesinde yapımı sağlanacak olan Pamukkale Belediyesi Doğa ve Fen Okulu’nun protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Pamukkale Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen protokol törenine Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile proje yürütücü personeller katıldı.

“Pamukkale’nin geleceğine kalıcı eserler bırakmak istiyoruz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İl Milli Eğitim Müdürümüze ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çünkü çok sevindiğimiz benimsediğimiz heyecan duyduğumuz ve hayalini kurduğumuz bir projeyi beraberce gerçekleştirebilme imkânı bulduk. İlçemizin Kavakbaşı mahallesinde atıl durumda kalmış bir köy okulu alanımız var. Muazzam bir doğa içerisinde. Yetişmiş ağaçları ile muhteşem bir doğal ortam ve yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alan. Burada doğa ve fen okulu projesini hayata geçirmiş olacağız” dedi.

“Geleceğe dair çok faydalı bir proje”
Yeni okulla ilgili detaylı bilgileri aktaran Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu eğitim projesi ile çocukların çevreyi ve doğayı daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını belirtti. Başkan Örki, “Bu protokolle Pamukkale Belediyesi olarak, alanda bulunan mevcut binalarımızın hepsini yenileyeceğiz. Alanın çevresini çocuklarımızın güvenliği için panel çitlerle kapatacağız. İçerisine çok güzel bir macera parkuru yerleştireceğiz. Aynı zamanda çocuklarımızın bir takım yeteneklerinin de gelişebilmesi adına, çevreyi ve doğayı gözetleyebilecekleri gözetleme kuleleri ile birlikte ateş yakma alanlarını yerleştireceğiz. Etkinlik alanlarımız, tırmanma parkurlarımız, çocuklarımızın toprakla içli dışlı olabilmeleri için kazı alanlarımız, fiziksel özelliklerini geliştirmeyi hedefleyerek denge parkurlarımız, dokunma, koklama, hissetme şeklinde duyusal bir takım özelliklerini geliştirecek duyu yolu parkurlarını yapacağız. Çamurla çeşitli yeteneklerini becerilerini sergileyebilecekleri çamur, kil alanlarımız olacak. Elbette doğa ve fen okulu denince ilk akla gelen tarım alanımız olacak. Burada, apartmanların içerisinde hayatlarını sürdürmek zorunda olan çocuklarımız, temel olarak tarımsal faaliyetlerin nasıl yapılabileceğini öğrenecekler. Doğa denince hayvan dostlarımız asla unutulamaz. Hayvan barınaklarımız olacak. Barınaklarımızda, kümes hayvanları, kedi, köpek gibi diğer hayvanlarımız da olacak. Bunun içerisine çok güzel bir süs havuzu yerleştireceğiz ve projemizi çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Geleceğe dair çok faydalı bir proje hizmet olduğunu düşünüyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve aynı zamanda bu projeyi emek vererek, ter dökerek hayata geçirecek olan Pamukkale Belediyesi personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Pamukkale Belediyesine teşekkürler
Kavakbaşı Doğa ve Fen Okulu’nun çok önemli özelliklere sahip olduğunu ifade eden Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ise, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kavakbaşı Mahallemizde, Pamukkale Belediyemizle Doğa ve Fen Okulu hayalini gerçeğe dönüştüreceğiz. Bizler öğrencilerimizin akademik anlamda gelişmesini sağlarken, sosyal, kültürel, psikolojik, sportif her alanda bütüncül olarak hayata hazırlanmasını bekliyoruz. Bu kapsamda yapılacak olan Doğa ve Fen Okulu’nda farklı parkurlarda, farklı istasyonlarda, farklı atölyelerde, öğrencilerimizin sportif anlamda kendilerini ifade edebileceği, burada hoşça vakit geçirebileceği güzel bir tesis kazandırılacak. Pamukkale Belediyesi ile eğitim konusunda, eğitim niteliği artırılması noktasında birçok konuda Sayın başkanımızla işbirliği halindeyiz. Bizde bu projeyi Başkanımıza sunduğumuzda heyecanını gördük ve kendisi hiç tereddütsüz bu desteği vereceğini belirtti. Pamukkale Belediyemizin ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz buradan, sosyal, fiziksel, psikolojik, özgüven kazandıran çalışmalarla, hayat başarımı noktasında üst seviyede istifade ederler. Pamukkale Belediye Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Protokolümüz hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı hizmetlere vesile kılsın” dedi.

Konuşmaların ardından Pamukkale Belediyesi Doğa ve Fen Okulu’nun protokolü Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Pakdemirli: “Tarımsal kuraklıkla alakalı paket hazırladık” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “2021 yılında kuraklıkla mücadele etmek zorunda kaldık” “TARSİM’le ilgili şikayetleri de göz önüne alarak hem buradaki destek oranlarını yani devlet desteğini yüzde 10 arttırdık” "Fırınlara ucuz fiyatlı un temini projesi yürüyor"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Tarımsal kuraklıkla alakalı paket ...
Denizli’de geçen yıl 285 bin kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi
YEREL HABERLER Denizli’de geçen yıl 285 bin kişiye ağız ve diş ...
Konut satışlarının yüzde 45 arttığı Denizli, 22. sırada yer aldı
YEREL HABERLER Konut satışlarının yüzde 45 arttığı Denizli, 22. ...
Kale’deki eğitim öğretim faaliyetleri yerinde değerlendirildi
YEREL HABERLER Kale’deki eğitim öğretim faaliyetleri yerinde ...
Denizli 9. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı başlıyor Büyükşehir aşıklık geleneğine sahip çıkmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli 9. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı ...
Donan Karaman Gölü havadan görüntülendi Buz kalınlığının incelmeye başladığı göl ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Donan Karaman Gölü havadan görüntülendi Buz ...
Mesleki Eğitim Merkezi programı Denizlili iş dünyasına tanıtıldı
YEREL HABERLER Mesleki Eğitim Merkezi programı Denizlili iş ...
Denizli 112 Acil Sağlık hizmetleri 112. ambulansına kavuştu
YEREL HABERLER Denizli 112 Acil Sağlık hizmetleri 112. ambulansına ...
Kayıp adamın cansız bedeni uçuruma devrilmiş otomobilde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp adamın cansız bedeni uçuruma devrilmiş ...
Denizli Valisi Atik koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Denizli Valisi Atik koronavirüse yakalandı
Kayıp olarak aranan kişinin kazada öldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan kişinin kazada öldüğü ortaya ...
Vali Atik'in korona testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Vali Atik'in korona testi pozitif çıktı
Tüfekle vurulan kızıl şahin, tedavi sonrası doğaya salındı
YEREL HABERLER Tüfekle vurulan kızıl şahin, tedavi sonrası doğaya ...
23 Nisan Futbol Turnuvası 101 takımla başladı 'Mahallede Maç Var' turnuvasına Denizli’den yoğun ilgi
YEREL HABERLER 23 Nisan Futbol Turnuvası 101 takımla ...
Teç-Sen’den yetkili sendikalara tepki
YEREL HABERLER Teç-Sen’den yetkili sendikalara tepki
Bel içi enjeksiyon ile fıtıkların tedavisi mümkün
YEREL HABERLER Bel içi enjeksiyon ile fıtıkların tedavisi mümkün
Jandarmadan kayak merkezinde afet tatbikatı JAK timleri doğal afete karşı hazırlıklarını gözden geçirdi
YEREL HABERLER Jandarmadan kayak merkezinde afet tatbikatı JAK ...
Silahla vurulan kızıl şahin özgürlüğe kanat çırptı Denizli Büyükşehir’den özgürlüğe açılan bir kanat daha
YEREL HABERLER Silahla vurulan kızıl şahin özgürlüğe kanat ...
Dünya ahşaba ve doğala yöneliyor İnşaat sektöründe beton evler yerine ahşap binalar ilgi göstermeye başladı Ahşap ustası Fikret Pamuk: “Betonun ömrü 60 yıla yakın, ahşap ise 750 ile 1000 yıl arasında ayakta kalabiliyor”
YEREL HABERLER Dünya ahşaba ve doğala yöneliyor İnşaat sektöründe ...
Sanat alanında iş birliği için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Sanat alanında iş birliği için bir araya geldiler
Başkan Arslan’dan taraftarlara destek çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Arslan’dan taraftarlara destek çağrısı
Başkan Arslan’dan taraftarlara destek çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Arslan’dan taraftarlara destek çağrısı
Denizlispor'dan hayati üçlük
YEREL HABERLER Denizlispor'dan hayati üçlük
Bilişim teknolojileri ve iletişim sektörü örgütleniyor Denizli iş adamı Muhammet Aydın öncülüğünde kurulan BİLTEK-DER, Türkiye genelinde teşkilatlanmaya başladı
YEREL HABERLER Bilişim teknolojileri ve iletişim sektörü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.