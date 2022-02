Çamelili gençlerden ‘uyuşturucu ve alkole hayır’ çağrısı

Çameli Ülkü Ocakları Başkanı Sedat Genç, uyuşturucu ve alkol tüketiminin artması dolayısıyla gençlere bir çağrıda bulundu.



Uyuşturucu ve alkol tüketimindeki artışın ülkenin geleceği için endişe verici olduğunu ifade eden Sedat Genç, “Geleceğimize yön verecek umut bağladığımız gençlerimiz uyuşturucu batağına saplanmakta, geleceğe umutla bakan gözlerdeki ışıklar sönmekte, sağlıklı fikirlerin yeşereceği beyinler çoraklaşmaktadır. Aile bağları kopmakta, toplum içinde ahlaki çöküntüler yaşanmaktadır. Her geçen yıl madde kullanımının yaygınlığı ve madde kullanımı ile ilişkili sorunların boyutu artarak devam etmektedir. Madde kullanımı ile ilgili çözüme yönelik çalışmalarda bulunan meslek gruplarının yaptıkları uyarılar basın yoluyla kamuoyuna ulaştırılmasına rağmen yeterli olmamakta ve sorun gün geçtikçe büyümektedir. Ülkemizde ve ilimizde maalesef uyuşturucu ve alkol gibi kötü alışkanlıkların arttığını gözlemliyoruz. Öyle ki özellikle alkol tüketip kendini kaybeden kendini bilmezlerin çığırtkanlık yapıp, sokaklarımızda huzur ve asayişi bozma gafletlerine tanık oluyoruz. Ülkücülüğün ahlak ve kültür anlayışında alkol ve uyuşturucuya yer yoktur. Ülkücünün yaşam biçiminde sarhoşluk, uyuşmak yoktur. Ülkücülüğün temelinde Türk – İslam şiarı yatmaktadır ve Türklükle, İslam’la örtüşmeyen hiçbir şeyin ülkücülükte yeri yoktur. Haftalık toplantılarımızda uyuşturucu ve alkol gibi illetlerden gençlerimizi uzak tutmak için bilgi veriyoruz. Ülkü Ocaklarında yetişen bireyler, beyinlerinin uyuşmasını sağlayacak her türlü maddeden uzak durma bilincine sahiptir” dedi.



Ailelere de çağrı yapan Başkan Sedat Genç, “Lütfen bugün gidin ve çocuğunuza bir iyilik yapın. Ona en iyi dostu olduğunuzu hissettirin. Onunla asla küsmeyin. Her türlü hatasında yanında olacağınızı kabullendirin. Baba olun, anne olun, arkadaş olun, dost olun. Unutmayın, siz olmazsanız başkaları bu boşluğu doldurur” diye konuştu.

