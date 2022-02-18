14 yıl sonra şehit sayılan askerin naaşı şehitliğe taşındı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2007 yılında nöbet tuttukları sırada arkadaşının yanlışlıkla ateş etmesi sonucu hayatını kaybeden Denizlili Jandarma Er Şahin Çakan’ın naaşı, 14 yıl sonra verilen şehitlik belgesinin ardından asri mezarlıktan şehitliğe taşındı.



Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 31 Ağustos 2007 tarihinde Haninya Üst Bölgesi'nde nöbet tutan Jandarma Er Şahin Çakan, nöbet tuttuğu arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Şahin Çakan’ın cenazesi, 2 Eylül 2007 tarihinde Denizli Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna son kez sarılan anne Sabiha Çakan, "Ne mutlu bana şehit annesi oldum" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.



2007 yılında Hakkari Şemdinli’de vatani görevini yaptığı sırada vefat eden Denizlili Jandarma Er Şahin Çakan’ın ailesine, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde şehitlik belgesi verildi. Şehidin naaşı, bugün daha önce toprağa verildiği Denizli Asri Mezarlık’ta bulunan Askeri Şehitliğe taşınarak defnedildi.

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