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Bakan Pakdemirli’den zincir marketlere KDV’ye ek yüzde 7 indirim çağrısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi ve hatta organize zincirler açısından mümkünse bir yüzde 7 daha indiril yapılması”

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, zincir marketler yüzde 7'lik KDV indiriminin ardından kampanyaya 7 indirimle daha katkı sağlamaları yönünde çağrı yaptı.

Bakan Pakdemirli’den zincir marketlere KDV’ye ek yüzde 7 indirim çağrısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi ve hatta organize zincirler açısından mümkünse bir yüzde 7 daha indiril yapılması”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, zincir marketler yüzde 7’lik KDV indiriminin ardından kampanyaya 7 indirimle daha katkı sağlamaları yönünde çağrı yaptı.

Denizli’de tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, vatandaşlar ve çiftçiyi mağdur etmemek için koruma maksatlı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu konuda piyasaya müdahalelerin sürdüğüne işaret eden “Hububatın aynı zamanda yeni dönemde farklı farklı ürünlerin alıcısı ve satıcısı olarak iki eksenli bir regülasyon yapıyoruz. Birincisi besicimizi koruma maksatlı bir yem regülasyonu yapıyoruz. Diğeri de vatandaşımızı koruma maksatlı, ekmek fiyatlarının hızlı artışını önleme maksatlı un fabrikalarına ucuz fiyatlı buğday temini ve fırınlara ucuz fiyatlı un temini projemiz yürüyor. Çalışmalarımızın ciddi faydasını gördük ve bu sayede ekmek fiyatlarındaki hızlı artış önlendi” dedi.

Zincir marketlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu açıkladığı KDV indirimine ek olarak kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulunan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:
“Kamuoyunun gündeminde fiyat artışı var. Bununla alakalı Cumhurbaşkanımızın, geçen hafta sonu KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi yönünde bir talimatı oldu. Burada bizim ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi, hatta organize zincirler açısından mümkünse bir yüzde 7 daha indirim yapılması. Kamuoyunda ve vatandaşta zincir marketlerin bu kampanyaya katılmaları konusunda beklenti oluştu. Böylelikle artan fiyatlarla alakalı vatandaşı rahatlatacak bir şekilde çözümleri buluyor olmamız lazım. Bakanlığımızın ana görevlerinden birisi üreticiyi korumak iken, diğeri de tüketiciyi kollamaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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