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Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi

DHA

Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'de sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıda, kamuoyunun gündeminde fiyat artışı olduğuna dikkati çekip, "Bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta sonu KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi konusunda talimatı oldu. Burada bizim ana beklentimiz fiyatların da yüzde 7 indirilmesi hatta zincir firmalar açısından mümkünse bir yüzde 7 daha indirilmesi" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'deki bir otelde düzenlenen toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Denizli Vali Vekili Adem Uslu, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Ahmet Yıldız, Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve sektör temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi döneminde bütün emtia fiyatlarında, petrolden doğal gaza, gıda fiyatlarından hububata, bakliyattan diğer tüm ürünlere ciddi bir artış yaşandığını söyledi. Bakan Pakdemirli, emtia fiyatlarındaki artış, üretici açısından, birçok anlamda, özellikle maliyetlerin düşük olduğu dönemde yakalandığı için artı olarak yansımakla beraber tüketicide de enflasyona sebebiyet verdiğini kaydetti.
Yeni normallerle de hareket edebileceğimizi düşünmemiz gerektiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Sadece pandemi ile değil 2021 yılında kuraklıkla mücadele etmek zorunda kaldık. Ana düşüncemiz çiftçimizi dünyadaki ve Türkiye'deki kuraklık ve de pandemi ekseninden mümkün mertebe en iyi şekilde korumak. Orman yangınlarında birçok ilimizde kayıplar yaşandı. Bunların üstesinden gelmeye çalıştık. Çiftçiyi salgın ve kuraklığın etkilerinden korumak için çalıştık ve imkanlar çerçevesinde üreticiyi destekledik. Orman yangını ve taşkınların kayıplarını gidermek için yardımda bulunduk. Tarımsal kuraklık desteğini de çiftçiyle buluşturduk" dedi.
'2 BÜYÜK REGÜLASYON YAPIYORUZ'
Vatandaşları ve çiftçiyi mağdur etmemek için en iyi şekilde koruma amaçlı çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak 2 büyük regülasyon yapıyoruz. İlki besicimizi koruma maksatlı bir yem regülasyonu diğeri de vatandaşımızı koruma amaçlı, ekmek fiyatlarının hızlı artışını önlemek maksatlı un fabrikalarına ucuz fiyatlı un temini sağlanması regülasyonu. Ciddi anlamda faydası oldu. Ekmek fiyatlarının hızlı artışını engelledi" dedi.
'ANA BEKLENTİMİZ FİYATLARIN YÜZDE 7 İNDİRİLMESİ'
Kamuoyunun gündeminde fiyat artışı olduğuna dikkati çeken Bakan Pakdemirli, "Bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta sonu KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi konusunda talimatı oldu. Burada bizim ana beklentimiz fiyatların da yüzde 7 indirilmesi hatta zincir firmalar açısından mümkünse bir yüzde 7 daha indirilmesi. Bu kampanyaya katılmaları konusunda kamuoyunda da vatandaşta da oluştu. Böylelikle artan fiyatlarla alakalı vatandaşı rahatlatacak şekilde çözümleri buluyor olmamız lazım. Bakanlığımızın ana görevlerinden birisi üreticiyi korumak iken diğeri de tüketiciyi kollamaktır" diye konuştu.
'BİR YIL İÇİNDE 7,2 MİLYAR DOLAR İHRACAT FAZLASI VERMİŞ BİR ÜLKEYİZ'
Bakan Pakdemirli, tarımsal anlamda Türkiye'nin hem kendine yettiğini hem de dünyayı beslediğini ifade edip, şunları söyledi:
"Türkiye, son 3,5 yılda salgın ve kuraklığa rağmen tüm üretim verilerini yükseltti. 2020 yılı tarımsal hasılamız 337 milyar liraydı. Cumhuriyet tarihinin miktar olarak en büyük üretimi 126 milyon tona ulaştık. 2021'de, kuraklık nedeniyle 118 milyon tona düştük. Bu sene yağışlar iyi gidiyor, çok daha iddialı rakamı ortaya koyacağımızı düşünüyorum. 2021 yılı rakamları açıklanmamakla birlikte 400 milyar liraya yaklaşan bir rakama doğru geleceğimizi düşünüyorum. 2022 yılı içinde ise en az 500 milyar lira ciro yapan bir sektör olma hedefimizi de ortaya koyduk. Geçen yıl itibariyle Türkiye hem kendi kendine yetti hem de tüm dünyayı besledi. İhracatta yüzde 21 artışla bir yıl içinde 25 milyar dolar ihracat ve 7,2 milyar dolar ihracat fazlası vermiş bir ülkeyiz."
Toplantının ardından Bakan Pakdemirli, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle alınan araçların teslim töreninde hibe çeklerini dağıttı.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-02-18 16:38:28

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