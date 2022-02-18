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Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2)

DHA

Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2)


Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2)ALABALIK İHRACATI YAPAN TESİSİ ZİYARET ETTİTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'de sektör temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından Merkezefendi ilçesi Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesinde alabalık ihracatı yapan tesisi ziyaret etti. Tesisi gezip, yönetim kurulu başkanı Mustafa Özpek'den bilgi alan bakan Pakdemirli daha sonra Ak Parti Denizli İl Başkanlığına geçti. Burada partililerle bir araya gelen bakan Pakdemirli, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı ziyaret etti. Kar yağışı altında teleferik ile 1500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası'na çıkan Bakan Pakdemirli buradaki tesisleri inceledi. Bakan Pakdemirli, programının son bölümünde Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Osman Zolan ile bir süre görüşen bakan Pakdemirli, ziyaretinin ardından Denizli'den ayrıldı. Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-02-18 21:36:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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