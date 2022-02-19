Mektepli çobanlar Dağların emekçileri, sınıfları süsleyip diplomalı çoban oldu

Denizli’de hayvanlarda verimliliğin arttırılması için 28 çoban, ‘Sürü Yönetimi’ derslerine katılarak sınıfları doldurdu. Kursun sonunda alaylı olan çobanlar, hayvanların gelişiminden yemine kadar eğitim görmüş olacak.



Denizli’ye 42 kilometre uzaklıkta bulunan Pamukkale ilçesine bağlı Akdere Mahallesi’nde ‘Sürü Yönetimi’ kursu açıldı. Civar mahallelerden de katılımla 28 çoban okul sıralarını süsledi. Dağlarda uygulamalı eğitim alan çobanlar, mahallenin ilkokulunda ise teorik eğitimler alıyor. Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi’nin açtığı kurslarda Pamukkale Tarım Müdürlüğü’nden 3 veteriner ders vermek üzere görevlendirildi. Her gün devam eden eğitimler toplam 104 saat sonunda sona erecek. Kursun sonunda alaylı olan çobanlar mektepli olacak. Kursa küçük yaşlardan beridir çobanlık yapanlarla birlikte daha önce bu işi hiç yapmamış olanlar katılıyor. Eğitimlerde verimliliğin artması hedefleniyor.



“Hayvanlarla ilgili güzel şeyler öğreniyoruz”

Dersler sayesinde bilmedikleri şeyleri de öğrendiklerini belirten Zafer Akkeyik, “Okulumuza çobanların sertifika alması için mektep açıldı. Okulumuza başladık, iyiyiz şuan aynen devam ediyoruz. Hayvanlarla ilgili ders alıyoruz, doğumundan tut her şeyini ders alıyoruz. Hayvanlarla ilgili güzel oldu, iyi oldu devam ediyoruz, öğreniyoruz. Veteriner arkadaşlar anlatıyor zaten hocalarımız veteriner olduğu için hayvanlarla ilgili güzel şeyler öğreniyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz yani. Şimdi hayvanın gelişiminden tut yem türünden beslemesinden hepsinden öğreniyoruz” dedi.



“Koyunlarımı çoğaltmak istiyorum”

Mesleğe yeni başlayan ve ilerletmek isteyen Süleyman Çetin, “Yeni başladık daha çobanlığa. Çobanlık yapan ağabeylerimizden öğreniyoruz, kurs açıldı kursa katılıyoruz. Bilmediğimiz şeyleri hocalarımızdan öğreniyoruz. Daha önce çobanlık yapmamıştım. Yeni başladım 35 koyunum var. İleride çoğaltmayı düşünüyorum. Kardeşlerim sayesinde kursa katıldık işte bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Daha önce çiftçiydim, kekik gibi şeyler vardı onlarla uğraşıyordum” dedi.



"Devlet 6 bin lira destek vermektedir”

Devlet desteği olduğunu belirten Veteriner Yüksel Sözgen, “Çobancılık mesleğini meslek edinmiş çobanlarımıza belge vermek, onların bilgi dağarcığını genişletmek, bakmış oldukları hayvanların verimlerini arttırmak ve çobanların gelir düzeyini arttırmak amacımız. Bu ayriyeten sürü yönetici kursu devlet sigortayı yatırmak şartıyla 2021 yılı için devlet 6 bin lira destek vermektedir” diye konuştu.

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