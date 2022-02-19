Üstek Group Horozkent Spor, 3 puanı 3 golle kazandı

Üstek Group Horozkent Spor, kadın futbol 2. Lig C Grubunda 3. hafta maçında konuk ettiği Medigün Zafer Spor'u 32 mağlup etti.



Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Denizli ekibi Üstek Group Horozkent Spor, 3. Hafta maçında Medigün Zafer Spor'u konuk etti. Akkonak Dr. Samim Gök Stadındaki maçta konuk ekip 11. dakikada Sude Nil'in attığı golle öne geçti. Denizli ekibi, geriye düştüğü maçta eşitliği 21.dakikada ceza sahasının hemen önünde kullanılan çift vuruşta Sude Karabuğa'nın muhteşem şutuyla sağladı. Ataklarını sıklaştırın Horozkent, çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamazken ilk yarıda uzatma dakikalarında Hasibe Karagönlü,, defansın hatasını değerlendirerek takımını öne geçirdi.



İlk yarısı Denizli ekibinin üstünlüğü ile geçilen maçta ev sahibi ceza sahasındaki karambolde 59'da Sevgi Sevin Ergen ile farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü ise 62.dakikada konuk ekipte Sude Nil kaydetti. 32 biten maçın ardından Horozkent, ikide iki yaparak puanını 6'ya çıkardı. Yeşil siyahlılar, 4. hafta maçında ise hafta sonunda Aydın 7 Eylül Gençlik ve Spor Kulübüne konuk olacak.

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