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Kalp çarpıntısıyla yaşamak zorunda değilsiniz Kalp hastalıkları erken teşhis ile EPS yöntemi sayesinde tedavi edilebilir Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji doktorlarından Doç. Dr. Murat Ünlü: “Hastamız çarpıntısız ve ilaç kullanmak zorunda kalmadan daha kaliteli bir şekilde hayatını sürdürebilecek”

İHA

Denizli'de yaşayan 32 yaşındaki hasta, son 2 yıldır yaşadığı kalp çarpıntısı ve 10 yıl önce kalp şikayetlerinden dolayı ablasyon tedavisi görerek Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji doktorlarından Doç. Dr. Murat Ünlü'ye başvurdu. Hasta, kalpteki ritim bozukluklarını teşhis etmek amacıyla yapılan EPS yöntemi ile tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Murat Ünlü, "Kalbin hem sağ tarafından hem sol tarafından ritim bozukluğuna neden olan aksesuar kablolarını yakarak hastamıza uygun tedavi yöntemini gerçekleştirdik. Başarı şansımız burada yüzde 99 civarındadır" dedi.

Kalp çarpıntısıyla yaşamak zorunda değilsiniz Kalp hastalıkları erken teşhis ile EPS yöntemi sayesinde tedavi edilebilir Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji doktorlarından Doç. Dr. Murat Ünlü: “Hastamız çarpıntısız ve ilaç kullanmak zorunda kalmadan daha kaliteli bir şekilde hayatını sürdürebilecek”

Denizli’de yaşayan 32 yaşındaki hasta, son 2 yıldır yaşadığı kalp çarpıntısı ve 10 yıl önce kalp şikayetlerinden dolayı ablasyon tedavisi görerek Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji doktorlarından Doç. Dr. Murat Ünlü’ye başvurdu. Hasta, kalpteki ritim bozukluklarını teşhis etmek amacıyla yapılan EPS yöntemi ile tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Murat Ünlü, “Kalbin hem sağ tarafından hem sol tarafından ritim bozukluğuna neden olan aksesuar kablolarını yakarak hastamıza uygun tedavi yöntemini gerçekleştirdik. Başarı şansımız burada yüzde 99 civarındadır” dedi.


Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji bölümü doktorları, kalp ritim bozukluklarının sağlık alanında en çok merak edilen ve en çok araştırılan konulardan biri olduğunu söyledi. Günümüzde özellikle pandemi ile birlikte kalp rahatsızlıklarının da önemli ölçüde arttığını ve birçok kişinin kalp çarpıntılarını dikkate almayarak tedaviyi geciktirmesinin daha önemli sorunlara sebep olduğunu anlatan Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji doktorlarından Doç. Dr. Murat Ünlü, “Kalp hastalığı olanların hassasiyet göstererek daha kaliteli yaşam sürmeleri adına kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Kalp ritim bozukluğu rahatsızlıklarında etkili bir yöntem olan EPS (Elektrofizyolojik) çalışma yöntemi anjiyo laboratuvarında, ritim bozukluğunun yeri ve şeklini saptamak, aynı esnada kalıcı olarak tedavi etmek için yapılan bir işlemdir. Hastanemize kalp çarpıntısı şikayetiyle gelen 32 yaşındaki hastamıza yapılan EPS yöntemi ile tedavi önererek, işleme aldık” şeklinde konuştu.

“EPS ve ablasyon (yakma) tedavisinden sonra hastamız çarpıntısız ve ilaç kullanmak zorunda kalmadan daha kaliteli bir şekilde hayatını sürdürebilecek”
Özel Denizli Tekden Hastanesi Kalp sağlığı ekibinden Kardiyoloji doktoru Doç. Dr. Murat Ünlü, yapılan EPS uygulamasından bahsederek, “Hastamız çarpıntı şikayetiyle dış merkezden bize müraacat etti. Daha önce kendisine başka bir merkezde ritim bozukluğu ile ilgili EPS (Elektrofizyolojik) çalışması yapılmış ve ritim bozukluğuna sebep olan kablo yakılmış. Yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra çarpıntıları tekrar başlamış. Bize geldiğinde gerekli muayeneleri ve tetkikleri yaparak EPS (Elektrofizyolojik çalışma) yöntemini önerdik. Daha öncen yapılan ablasyon bölgesinde yeniden bir canlanma olduğunu gördük. Daha sonra yaptığımız çalışmada baktık ki kalbin sol tarafında da ritim bozukluğuna neden olan doğumsal ters çalışan bir kablo var. Bu da çarpıntıya sebep olan ikinci bir odaktı. Hastamızın da rızasını aldıktan sonra kalbin sol tarafına geçerek hastamızın ritim bozukluğuna sebep olan aksesuar yolunu (ters çalışan kablo) yaktık. Herhangi bir çarpıntısı kalmadığını saptadık. Kalbin hem sağ tarafından hem sol tarafından ritim bozukluğuna neden olan aksesuar kablolarını yakarak hastamıza uygun tedavi yöntemini gerçekleştirdik. Başarı şansımız burada yüzde 99 civarındadır. Hastamızın hastanede kalmasına gerek kalmadan aynı gün taburcu edeceğiz. Bundan sonra ilaç kullanmasına da gerek kalmayarak hayatını daha kaliteli bir şekilde devam ettirebilecek. Hastamıza geçmiş olsun dileriz” dedi.

“Özellikle benim gibi kalp sıkıntısı çeken hastaların geciktirmeden kontrollerini yaptırmalarını öneririm”
32 yaşındaki hasta, yapılan EPS işleminden sonra yaşadığı durum hakkında bilgi vererek, “Yaklaşık 2 yıldır yaşadığım çarpıntı sebebiyle hastaneye başvurdum. 10 sene önce yine kalp şikayetlerimden dolayı ablasyon tedavisi görmüştüm. Son 2 yıldır ara ara çarpıntı yaşamama rağmen son zamanlarda bu çarpıntılar iyice sıklaşmıştı. Bundan dolayı Tekden Hastanesi’ne geldim. Gelmeden önce kardiyoloji doktorlarını araştırmıştım. Tavsiye üzerine de Doç. Dr. Murat Ünlü’ye geldim. Doktor Bey yaptığı muayene ve tetkikleri değerlendirerek daha kaliteli bir hayat yaşamam için ablasyon olmam gerektiğini söyledi. Kendisine gerçekten çok teşekkür ederim. Şu an gayet iyi durumdayım. Buradan herkese mutlaka belirli aralıklarla kalp kontrollerini yaptırmaları gerektiğini öneririm. Özellikle benim gibi daha önce kalp ile ilgili sıkıntı yaşayan hastaların ve ailesinde kalp ile ilgili hastalıkları olanların. Doktoruma da hastaneye de çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“EPS yöntemi ile kalpteki elektrik sisteminin yeterliliği test edilir ve kalbe uyarılar verilerek ritim bozukluğu oluşup oluşmadığına bakılır”
Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji doktorlarından Doç. Dr. Murat Ünlü, “EPS dediğimiz Elektrofizyolojik çalışma, tanı amacıyla yapılan girişimsel bir tetkiktir. Kalpteki ritim bozukluklarını teşhis etmek amacıyla yapılan işlemdir. Kalbin yavaş çalışması, hızlı çalışması ya da düzensiz çalışması şeklinde olan durumları incelemek için EPS yöntemi uygulanır. EPS uygulaması,özellikli kataterlerin kalp içindeki pozisyonunu izlemek için anjiyo laboratuarında, lokal anestezi ile yapılır. Ağrılı bir işlem değildir. Riski yoktur. Her yaşta yapılabilir. EPS yöntemi ile kalpteki elektrik sistemine uyarılar verilerek aritmi oluşup oluşmadığına bakılır. İşlem hastalığın durumuna göre 2030 dakikadan yaklaşık 2 saate kadar sürebilmektedir. Bu tamamen hastanın durumuna bağlı bir durumdur. Hasta, genellikle gün içinde taburcu edilir. Birçok hastalıkta olduğu gibi kalp rahatsızlıklarında da erken teşhis son derece önemlidir. Kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.” şeklinde bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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